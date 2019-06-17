Фонд Acronis Foundation открыл школу в Нуэво-Чимботе, Перу

Acronis объявила об открытии новой школы в Нуэво-Чимботе, Перу, в партнерстве с итальянской благотворительной организацией Don Bosco 3A . Это шестая школа, которую помогла открыть компания Acronis. Школа Institución Educativa Virgen de las Gracias будет представлять собой качественное образовательное учреждение, предоставляющее бесплатное образование, учебные материалы, форму и обеды для примерно 230 детей из самых нуждающихся семей местного сообщества.

В сфере образования Перу довольно существенно отстает от других латиноамериканских стран. Это обусловлено множеством различных причин, включая высокую стоимость поступления и школьной формы, нехватку санитарно-технического оборудования, раннюю беременность, выход на работу в раннем возрасте и невысокие результаты обучения. По данным Образовательной переписи, проведенной в 2017 г. Министерством образования Перу, лишь 548 образовательных учреждений в рассматриваемом регионе находятся в хорошем состоянии и только 18% таких школ расположено в Санта- и Нуэво-Чимботе.

«Фонд Acronis Foundation занимается распространением и защитой знаний по всему миру, - сказал Патрик Хёрли, вице-президент компании Acronis и генеральный директор по работе в Северной и Южной Америке. - Открытие новой школы в Нуэво-Чимботе, осуществленное при поддержке Don Bosco 3A, помогает распространять знания и открывает новые возможности для региона, который так остро нуждается в них».





Нуэво-Чимботе располагается примерно в 590 км к северу от столицы Перу, Лимы. В начале 1940-х гг. это был процветающий район. К сожалению, ужасное землетрясение, чрезмерный вылов рыбы и ряд других проблем постепенно привели к серьезным социальным и экономическим трудностям, включая низкий уровень занятости, нищету, дефицит питания у детей и недостаточное финансирование системы образования.

«Для нас большая честь работать с Acronis Foundation в деле поддержки их инициативы, направленной на предоставление бесплатного образования представителям самых нуждающихся сообществ, - отметил падре Самуэле Фаттини из Don Bosco 3A. - Образование - это знания, а знания - это сила, и, соответственно, благодаря этой новой школе мы даем детям Чимботе возможность узнать больше о мире и раскрыть свой потенциал».





«Основным инициатором проекта является местное сообщество. Его представители активно участвовали в процессе подготовки и реализации проекта новой школы. Это гарантирует устойчивое развитие и высокую эффективность данного проекта, - сказал Христиан Егер, управляющий проектами в Acronis Foundation. - Мы уверены в том, что бесплатное образование в новых помещениях будут получать многие поколения перуанцев».

Сейчас в Institución Educativa Virgen de las Gracias располагается восемь классов, в которых разместится до 100 новых учеников. Кроме того, в новой школе будет актовый зал, современные санузлы для мальчиков, девочек и учителей, а также оборудованный школьный двор для занятий спортом, танцев и театрального кружка. Школа построена из прочных материалов, которые могут выдержать самые неблагоприятные природные условия, характерные для региона, и обеспечить устойчивое развитие в будущем.

«Я с нетерпением жду того момента, когда начну учить детей в хорошо оборудованных классах и смогу учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка. И речь в данном случае идет не просто о правильном режиме дня и безопасной образовательной среде, но и о возможности предоставлять ученикам качественное образование. Наши дети должны приобрести целый ряд важных навыков, чтобы суметь вырваться из порочного круга бедности», - сказал один из школьных учителей.