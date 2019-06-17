Cisco анонсировала новый инструментарий для совместной работы

Cisco представляет новый инструментарий для совместной работы в Cisco Jabber, Cisco Webex Teams и Cisco Webex Meetings. Единый пользовательский интерфейс для всех инструментов Cisco для совместной работы делает продукты и сервисы Cisco еще удобнее.

Cisco Jabber теперь выглядит и функционирует точно так же, как Webex Teams. Cisco называет это «универсальным интерфейсом» (unified experience). В выигрыше оказываются не только отдельные пользователи, но и целые ИТ-подразделения потому, что теперь они смогут перевести тысячи своих пользователей в облако в удобное время, не выделяя ресурсы на их переобучение.

В марте Cisco представила функционал People Insights для Webex Meetings. В любой момент можно получить профессиональную справку (на основе данных, имеющихся в открытом доступе) о людях и компаниях, с которыми вы встречаетесь. Это поможет лучше провести встречу и сделать ее более результативной. Теперь функционал People Insights доступен для всего портфолио - для телефонных вызовов, сообщений и даже для Jabber.

«Наши заказчики будут получать все больше и больше информации и контекста, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить максимально бесшовное взаимодействие всех продуктов нашего портфолио, — сказала Эми Чан (Amy Chang), старший вице-президент и генеральный директор подразделения компании Cisco по разработке технологий для совместной работы. — Мы предлагаем совместимую технологию, поддержанную информацией и бизнес-аналитикой. Наши заказчики массово получают персонализованный продукт, который перевернет их представление о рабочем процессе».