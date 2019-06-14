«ТехЛАБ» разработала систему для мониторинга состояния региональных онкологических служб

ИТ-компания «ТехЛАБ», специализирующаяся на разработке технологичных решений для медицины и здравоохранения, разработала ИТ-решение «Galenos.Аудит» для поддержки мониторинга качества и полноты оказания медицинской помощи онкопациентам в регионах. Система предназначена для помощи врачам, проводящим мониторинг региональных онкологических медучреждений, в сборе и обработке медицинской информации. ИТ-решение разработано на базе флагманской медицинской ИТ-платформы «ТехЛАБ» Galenos.

ИТ-решение полностью систематизирует работу по удалённому сбору данных. Оно содержит подробные анкеты, разработанные в строгом соответствии с нормативными требованиями к процессам онкологических служб. Система оперирует сведениями о кадровом составе медучреждений, их оснащенности оборудованием и медикаментами, сведениями о количестве и разнообразии оказываемых медицинских услуг, статистическими данными и др. Во время выездного мониторинга аудиторы могут воспользоваться ИТ-инструментами для оценки критериев качества. С их помощью можно оценить соответствие хирургических вмешательств, химиотерапии, лучевой терапии, проводимых пациентам, с клиническими рекомендациями Минздрава России. Это своего рода специализированные «чеклисты» для выборочной проверки историй болезни на соответствие алгоритмам лечения.

Помимо этого, в системе зафиксированы актуальные нормативные требования к критериям качества оказываемой медицинской помощи. Врач может в считанные секунды свериться с ними и оценить, насколько та или иная анкета соответствует заданной планке. В результате проверки по каждому критерию система в автоматическом режиме выставляет баллы по каждой конкретной анкете, которые затем суммируются. На их основе врачи могут оперативно выявлять нарушения в качестве оказания медпомощи в медучреждениях, отмечать ее несоответствие принятым стандартам и составлять подробные отчеты о прошедшем мониторинге.

«Мониторинг позволяет сформировать рекомендации по оптимизации процессов в каждом конкретном медицинском учреждении, учитывая как его специфические и уникальные процессы, так и требования и нормативы законодательства. Для этого нужны качественные исходные данные и выстроенный процесс – именно эту задачу мы постарались решить, создавая Galenos.Аудит. Cбор данных стал удобным, прозрачным и оперативным. Эти данные врачи федеральных центров смогут использовать для выработки более точных рекомендаций по оптимизации процессов в каждой медицинской организации. Отдельным “помощником” для специалистов стала возможность быстро сверять бумажные истории болезни с клиническими рекомендациями. Такой подход должен помочь в анализе и организационной, и медицинской практики организаций», – отметил коммерческий директор компании «ТехЛАБ» Александр Шаповалов.