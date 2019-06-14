Rimini Street выступила генеральным партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

11 июня в Москве прошел «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Компания Rimini Street вместе со своим российским партнером Smart Way выступила генеральным партнером мероприятия.

Пол Хоуп, вице-президент EMEA Rimini Street, выступил в пленарной секции с докладом «2025: Восстановите контроль над вашим IT Roadmap», в которой остановился на проблеме 2025 года, когда поставщики корпоративного ПО SAP и Oracle прекращают поддержку своих основных программных продуктов, которыми сейчас пользуются большое количество заказчиков в России.

По замыслу вендоров, к этой дате заказчики должны осуществить переход на новые версии систем, однако не все заказчики выбирают этот путь, т.к. он связан с большими расходами, трудозатратами на пере-внедрение систем, а также с отсутствием преимуществ для бизнеса. Уже сейчас многие заказчики отмечают, что расходы на техническую поддержку систем непомерно высоки, тогда как ценность получаемых услуг снижается, т.к. развитие продуктов фактически прекращено. Rimini Street предлагает альтернативный сценарий, когда заказчики решают следовать собственной ИТ стратегии.



В докладе Пол рассказал об опыте заказчиков Rimini Street в других странах, а также привел примеры экономии ИТ бюджета за счет отказа от вынужденной миграции систем. Так, например, международная компания CF Industries планирует сэкономить $25 млн. от сотрудничества с Rimini Street за 7 лет, а крупнейший производитель урана в мире канадская Cameco — более $210 млн.

С приходом Rimini Street на российский рынок теперь и у отечественных компаний есть способ продлить эксплуатацию используемого ПО. Сотрудничество с Rimini Street в России уже выбрали многие компании, среди которых Банк Зенит, «Черкизово», Россельхозбанк, «Ингосстрах» и др. С 2005 года услугами Rimini Street воспользовались более 2800 компаний, среди которых более 100 компаний из списков Fortune 500 и Global 100.