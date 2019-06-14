НПО «Криста» представляет интеграционную платформу «Продвижение». Видео
На YouTube-канале НПО «Криста» вышло новое видео, посвященное интеграционной платформе «Продвижение» - программному обеспечению, разработанному для выполнения сервисных функций в комплексной автоматизации процессов управления общественными финансами всех уровней.
Интеграционная платформа «Продвижение» – отечественное ПО для «бесшовной» интеграции информационных систем на уровне бизнес-процессов. Новое решение устраняет проблему комплексно-лоскутной автоматизации, обеспечивает качественно новый уровень комфорта для пользователей, тем самым позволяя выстроить эффективную систему государственного и муниципального управления. Цифровой регион начинается с интеграционной платформы «Продвижение» от НПО «Криста».
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