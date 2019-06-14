Nokia объявила о назначении нового генерального директора компании в России

Nokia объявила о назначении Игоря Парфенова генеральным директором компании в России. На этой должности Игорь Парфенов будет руководить деятельностью Nokia в России и отвечать за реализацию корпоративной стратегии компании, нацеленной на дальнейшее укрепление позиций Nokia на российском рынке.

Игорь Парфенов обладает более чем 25-летним успешным опытом работы в телекоммуникационной отрасли. Он работал в ведущих российских и международных телекоммуникационных компаниях, отвечая за техническую стратегию и развитие бизнеса.

На должности генерального директора Nokia в России Игорь Парфенов сосредоточится на развитии новых направлений бизнеса, открывающихся на рынке операторов связи, а также в сегменте государственных предприятий и корпоративных заказчиков. Игорь Парфенов будет представлять компанию Nokia в телекоммуникационных отраслевых организациях, а также взаимодействовать с государственными и регулирующими структурами. Кроме того, он сохранит за собой должность директора по работе со стратегическими заказчиками в России.

На посту генерального директора Nokia в России Игорь Парфенов заменит Рашида Исмаилова, который покидает компанию Nokia в связи с переходом на другую работу.

До прихода в Nokia в августе 2017 г. Игорь Парфенов занимал различные должности в телекоммуникационных компаниях России. В 1998 г. он окончил Московский авиационный институт (МАИ), а в 2008 г. – Московскую международную высшую бизнес-школу (MIRBIS) со степенью магистра деловой администрации (Executive MBA).