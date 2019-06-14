Глобальная рыночная стоимость коллаборативной робототехники вырастет до 12,3 миллиарда долларов в 2025 г.

Глобальный рынок коллаборативных роботов будет интенсивно расти в ближайшие годы. В исследовании, проводимом аналитической фирмой MarketsAndMarkets о развитии рынка коллаборативных роботов говорится, что к 2025 г. инвестиции в эту сферу будут увеличены в несколько десятков раз – с $ 373 млн до $ 12,3 млрд. Доля рынка растет из-за потребности предприятий в автоматизации своих процессов, а также в следствие растущего дефицита рабочей силы на рынке труда.

Коллаборативный робот (кобот) является более универсальным и гибким решением роботизации, чем традиционный промышленный робот. Новая категория робототехники была впервые представлена в 2008 г. Эсбеном Остергаардом, соучредителем Universal Robots. Остергаард хотел сделать робототехнику доступной для всех компаний, независимо от их размера. Поэтому он разработал маленьких, удобных, гибких и экономичных роботов, с которыми человек может безопасно работать в непосредственной близости. В настоящее время все больше и больше компаний по всему миру используют роботов для автоматизации своих производственных процессов. Международная федерация робототехники (IFR) рассматривает коботов как один из важнейших технологических трендов, которые будут формировать рынок в будущем.

Для малого и среднего бизнеса приобретение традиционных промышленных роботов —это слишком большая инвестиция, коллаборативные роботы, напротив, являются доступной альтернативой. В тоже время, эти роботы очень дружественны и просты в установке и интеграции в существующие производственные процессы. Также решающим фактором при выборе коллаборативных роботов выступает их абсолютная безопасность. Особое строение коботов позволяет им работать в непосредственной близости со своими коллегами-людьми.

«Коллаборативные роботы становятся все более востребованным решением для промышленной автоматизации. Их основное преимущество — сравнительно низкая закупочная цена, доступная для малого и среднего бизнеса. При этом возврат инвестиций происходит очень быстро», – отметил директор по продажам в Центральной и Восточной Европе Universal Robots Павел Безуцкий.

Согласно исследованию MarketsandMarkets доля продаж коллаборативных роботов с каждым годом будет расти. Согласно анализируемым данным, объем рынка вырастет с $ 710 млн в 2018 г. до $ 12,3 млрд к 2025 г.. С каждым годом сегмент коллаборативных роботов увеличивается в среднем на 50,31%. Аналитики связывают этот поразительный рост главным образом с бесспорными преимуществами коботов, включая, среди прочего, их низкую стоимость и быструю окупаемость, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса. Высокий интерес к коллаборативной робототехнике обусловлен также растущей степенью автоматизации во всех отраслях промышленности, что напрямую связано с Индустрией 4.0.