«Гипросвязь» открыла представительство в Нижнем Новгороде

С июня 2019 года федеральное присутствие «Гипросвязи» расширилось за счет представительства в Нижнем Новгороде.

Открытие представительства состоялось в рамках реализации стратегии развития компании, направленной на обеспечение ее присутствия во всех федеральных округах России.

В течение последних 5 лет «Гипросвязь» активно участвует в крупных проектах федерального масштаба. Работы, выполняемые в Приволжском ФО, курировались Северо-Западным филиалом «Гипросвязи», расположенном в Санкт-Петербурге. Появление представительства в формате проектного отдела «Волга» Северо-Западного филиала «Гипросвязи» улучшит коммуникации с заказчиками в регионе и будет способствовать более эффективной организации деятельности по оказанию профильных услуг. Опыт и отраслевая экспертиза «Гипросвязи» теперь будут доступны коммерческим и государственным структурам, заинтересованным в цифровизации своей деятельности и внедрении современных информационно-телекоммуникационных решений.

«Создание проектного отдела «Волга» позволило нам перераспределить нагрузку внутри «Гипросвязи», передав в представительство значительные объемы имеющихся заказов от клиентов в Приволжском ФО. Все сотрудники нашего представительства — опытные профессионалы, знающие местный рынок, особенности его конъюнктуры и способные продвигать услуги компании в этом динамично развивающемся регионе», — сказал генеральный директор «Гипросвязи» Алексей Малыш.

«Представительство уже подключено к виртуальной частной сети компании, что позволило сразу же начать работать в рамках внутренних стандартов проектирования и нормативов качества и обеспечить быструю интеграцию персонала в корпоративную культуру «Гипросвязи», — отметил заместитель генерального директора-директор Северо-Западного филиала «Гипросвязи» Владислав Пяттаев.

Открытие представительства в Нижнем Новгороде было осуществлено в кратчайшие сроки с момента принятия данного решения, поскольку подавляющее большинство производственных процессов «Гипросвязи» унифицировано и стандартизовано. Тем не менее, полученный в Приволжском ФО опыт будет использован в последующих проектах, связанных с расширением федерального присутствия «Гипросвязи» на территории России.