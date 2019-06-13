В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стало доступно оформление карт

«Ренессанс Кредит» расширил функциональные возможности мобильного приложения. Теперь клиенты, не имеющие активных карт банка, могут дистанционно оформить карточку, которая станет отличным помощником для совершения онлайн-покупок и платежей.

Процесс оформления полностью проходит в онлайн-режиме. Кликнув на специальный баннер, пользователь знакомится с тарифами и условиями по карте и в случае согласия получить продукт подтверждает через SMS его открытие. Карта появляется на главной странице приложения в списке активных продуктов.

Пополнить карту можно любым удобным способом: через специальный сервис card-to-card на сайте банка, в терминалах в отделениях, через партнерские сети и иными способами.

Клиент может заказать и физический пластик, доставка карты будет осуществлена через Почту России. В будущем получение физической карты станет также доступно в отделениях банка и через курьерскую доставку. Кроме того, после внедрения банком соответствующего сервиса карту можно будет добавить в платежные сервисы на смартфоне.

«Добавив в мобильный банк опцию по открытию карты, мы обеспечили пользователям доступ к дистанционному оформлению любого продукта банка, – отметил Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит». – Теперь для всех наших клиентов приложение является полноценным онлайн-офисом, где можно в любое время совершать платежи, решать различные сервисные вопросы и оформлять необходимые продукты».