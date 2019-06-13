Специалисты по защите информации приглашаются на IV Всероссийскую конференцию по ИБ и импортозамещению

С 10 по 11 сентября в Ростове-на-Дону пройдет IV Всероссийская конференция на тему: «Информационная безопасность и импортозамещение». Организатором конференции выступает Министерство информационных технологий и связи Ростовской области.

Основная задача конференции – обмен опытом по специфике работы в сфере информационной безопасности в органах государственной власти, а также налаживание контактов и делового сотрудничества между регионами России в сфере защиты информации.

В рамках мероприятия будут организованы площадки по обмену опытом, специализированная выставка по информационной безопасности, а также выступления ведущих экспертов и специалистов в сфере защиты информации.

Двухдневная программа включает в себя демонстрацию актуальных отечественных решений в сфере защиты информации, круглые столы, пленарные заседания и доклады. Выставочную зону представят «Инфотекс»,Ростелеком, «Лаборатория Касперского», «Актив», «Базальт СПО», «Доктор веб», «Код безопасности», «КСБ-Софт» и другие ведущие отечественные разработчики ПО. Традиционно в программу мероприятия включен экскурс в историю Донского края и казачества.

«Развитие цифровой экономики напрямую зависит от информационной безопасности и импортозамещения. На конференции отдельное внимание будет уделено обсуждению вопросов защиты информационных систем государственных органов исполнительной власти», - сказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Он добавил, что подобные встречи позволяют разработчикам программного обеспечения и новейших технологий согласовать свои действия и двигаться дальше согласно общим задачам.

Участие в Конференции осуществляется на безвозмездной основе по предварительной регистрации на сайте конференции. Окончание регистрации 30 августа 2019 года.

Конференция будет проходить по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 2Б (конференц-зал стадиона «Ростов-Арена»).

Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение» служит площадкой для внедрения последних тенденций в сфере информационной безопасности в государственных структурах Российской Федерации. Конференция проводится при поддержке Правительства Ростовской области, Министерства информационных технологий и связи Ростовской области, ФСТЭК России по ЮФО и СКФО, Роскомнадзора и ФСБ России.I Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение» состоялась в 2016 году. По итогам 2018 года площадка собрала более 450 участников из 30 субъектов РФ.