Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру

Сеть универсамов «Бегемаг» объявила о том, что меньше чем за 5 месяцев модернизировала информационную инфраструктуру: от замены отдельного кассового оборудования и комплектующих — до совершенствования внутренних бизнес-процессов и работы с ИТ-подрядчиками. В результате «Бегемаг» на 9% ускорил работу магазинов с покупателями, на 70% сократил количество заявок о проблемах в работе кассовых узлов, в несколько раз снизил издержки на техническое обслуживание магазинов.

В сети «Бегемаг» — 61 магазин и 194 кассы в городе Кемерово и области. В ноябре 2018 года ритейлер начал модернизировать ИТ-инфраструктуру сети, чтобы ускорить работу касс и добиться их бесперебойности, предложить покупателям новые инструменты лояльности, сэкономить время и ресурсы на техническом обслуживании магазинов. Для оптимизации торговых и бизнес-процессов, связанных с этими задачами, «Бегемаг» установил решение для автоматизации торговли Set Retail 10 компании CSI, обновил кассовое оборудование, запустил масштабную программу лояльности в офлайн- и онлайн-каналах продаж.

В результате «Бегемаг» достиг высокой эффективности кассовой линии: обслуживание покупателей ускорилось на 9% — благодаря обновлённой кассовой технике и Set Retail 10: скорости, простому и понятному интерфейсу, индивидуальной настройке и гибкой интеграции решения с внутренними и внешними системами. Количество заявок по работе кассового узла к IT-службе сети «Бегемаг» уменьшилось на 70%.

Set Retail 10 управляет кассами, операционным днём, весами и весовым товаром. Благодаря централизованному управлению и обновлению, «Бегемаг» в разы сократил время на обслуживание и поддержку кассовых узлов.

Ритейлер использовал возможности решения для сокращения издержек: например, функцию умного округления копеек, которая помогает экономить на сумме НДС. Также Set Retail 10 умеет печатать компактные чеки — возможность позволяет сэкономить на чековой ленте. «Бегемаг» уменьшил размер чеков на 20% при печати с использованием контрольно-кассовой техники Pirit — устройства установлены в половине универсамов. При пробитии алкоголя касса совмещает QR-код ЕГАИС и чека. Благодаря этому размер чека с алкоголем сократился на 30%.

Решение Set Retail 10 печатает красивые чеки и рекламные купоны с изображениями, слипы из внешней системы лояльности. Оно легко интегрируется со сторонними решениями. Благодаря этому IT-специалисты «Бегемаг» самостоятельно подключили бэк-офисную систему «Астор» и внешнюю программу лояльности к Set Retail 10. Это позволило ритейлеру запустить новые инструменты работы с покупателем: сервис по доставке товаров, удобный автоматизированный call-центр, мобильное приложение и рассылки. Всё это помогло сократить издержки и повысить лояльность клиентов.

«Сфера розничной торговли требует от ритейлера постоянного активного развития, в том числе технологического. Мы модернизировали ИТ-ландшафт нашей сети на каждом уровне: проанализировали, что необходимо улучшить, внедрили соответствующие инструменты, настроили их взаимодействие. В качестве новой фронт-офисной системы выбрали Set Retail 10 — решение содержит необходимый нам функционал, инструменты оптимизации расходов и эффективной работы с покупателем, легко внедряется и масштабируется, работает быстро, без сбоев и не требует лишних затрат. Весь проект — обновление оборудования, запуск Set Retail 10 и новой системы лояльности — занял меньше 5 месяцев. Мы достигли всех поставленных целей и продолжаем успешное и слаженное сотрудничество с IT-подрядчиками», — сказал ИТ-директор сети универсамов «Бегемаг» Алексей Павлов.