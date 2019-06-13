«Ростелеком» и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного образования

«Ростелеком» и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве в области цифрового школьного образования в России. Соответствующее соглашение подписали первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и генеральный директор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев.

Документ предполагает создание совместного предприятия ООО «Цифровое Образование» (СП), которое призвано занять лидирующие позиции на рынке цифрового школьного образования в России. Стороны договорились, что доли в СП будут распределены между ними поровну.

Основной сферой деятельности СП станет разработка информационных продуктов, предназначенных для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников. Стороны объединят ресурсы и экспертизу для разработки в рамках СП собственных технологий, необходимых для процессов цифрового образования.

«Поддержка образования и науки входит в число стратегических направлений развития Mail.ru Group. Более 8 лет мы даем студентам возможность получить практические знания в сфере IT, помогаем школьникам с профориентацией и проводим конференции и чемпионаты для профессионалов. Мы рады, что нашим партнером в развитии этого направления станет «Ростелеком». Объединив усилия, мы надеемся, что сможем сделать образование в школах всей страны более технологичным и современным, — отметил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

«Одна из важнейших задач для «Ростелекома» – предоставить школьникам из всех уголков страны доступ к качественному образовательному контенту. Сегодня образовательный процесс тесно связан с цифровыми технологиями, как в части разработки, так и доставки контента. При этом потребность в качественных образовательных продуктах с применением новых технологий чрезвычайно велика. У нашей компании и холдинга Mail.ru Group есть все необходимые компетенции и опыт для решения этой задачи», — сказал Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома».