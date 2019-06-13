Ростех разработал новый электронный терминал для голосования

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представил защищенный терминал для голосования на современной элементной базе. Прибор станет базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в Москве в единый день голосования 8 сентября. Презентация для журналистов, представителей общественности и политических партий прошла в Центральной избирательной комиссии.

Терминал для голосования является основой для комплекса средств автоматизации цифрового избирательного участка, также разработанного «Автоматикой». Комплекс ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует итоги голосования и формирует отчет с данными о голосовании. При этом разработку концерна «Автоматика» отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне. Решение полностью автономно и изолировано благодаря отсутствию операционной системы и доступа в интернет.

Платформа терминала построена на новейших программируемых 32-разрядных микроконтроллерах серии STM32F7. Их программирование осуществляется в момент сборки устройства, что исключает вмешательство в систему на избирательном участке.

«В числе ключевых компетенций Ростеха – инновационные разработки с высокой степенью информационной защиты. Терминал для электронного голосования производства Концерна «Автоматика» – один из таких продуктов. Это программно-аппаратное решение позволяет не только автоматизировать процесс подсчета голосов, но и избежать рисков, связанных с использованием общедоступных операционных систем. Мы готовы обеспечить заказчику – в данном случае Центральной избирательной комиссии – техническое сопровождение на всех этапах эксплуатации нового оборудования, включая гарантийно-сервисную поддержку и обучение персонала», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Всего в комплекс может быть интегрировано до 16 терминалов. Пропускная способность каждого прибора – до 500 избирателей за 12 часов. В состав оборудования цифрового избирательного участка также входит сетевой контроллер с внешним термопринтером, который анонимно регистрирует каждый голос.

Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных. Разработка будет опробована в рамках пилотного проекта на 30 избирательных участках Москвы в единый день голосования 8 сентября.