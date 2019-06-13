Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений

Группа компаний Astra Linux, разработчик российского рынка операционных систем, и компания Mobile Inform Group объявили о совместном запуске линейки защищенного мобильного оборудования под управлением ОС Astra Linux Special Edition. Устройства будут доступны к заказу в сентябре 2019 г.

На базе ОС Astra Linux будет выпущено сразу 3 мобильных устройства промышленного класса: смартфон MIG C55AL с диагональю экрана 5,5 дюйма и два планшета – MIG T8AL и MIG T10AL с диагоналями экрана 8 и 10 дюймов, соответственно, и разрешением экрана FULL HD. Все устройства созданы на единой аппаратной платформе и предназначены для многолетней интенсивной эксплуатации в суровых условиях.

Производительности устройств хватит на любые, даже самые требовательные индустриальные приложения, – они получили современный восьмиядерный чипсет SDM 632 с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ памяти с возможностью расширения.

Мобильные устройства рассчитаны на непрерывную работу 10-12 часов на одном заряде аккумулятора при температуре от -20С до +60С и 4-5 часов при снижении температуры до -30С. Они полностью герметичны (до IP68 в специальном исполнении), выдерживают резкие перепады температур до 100С без конденсации влаги, а также вибрации и многократные падения с 1,5 метров.

Мобильные устройства MIG на базе ОС Astra Linux обеспечивают поддержку широкого функционала, необходимого для работы сервисных и полевых служб: считывание штриховых кодов и радиочастотных меток (LF, NFC, HF, UHF RFID), высокоточное геопозиционирование до 2,5 см, тепловизионные камеры, модули по работе с контактными и бесконтактными видами ЭЦП и другие функции.

Решение формирует доверенную среду для автоматизации полевого и выездного персонала в таких отраслях, как государственные службы и силовые ведомства, обслуживание и управление активами в критических инфраструктурах энергетики, нефтегаза, добычи, транспорта, производства и других.

Отечественная операционная система Astra Linux Special Edition сертифицирована на соответствие требованиям безопасности информации Минобороны России, ФСТЭК России, ФСБ России и обеспечивает обработку информации до степени секретности «особой важности».

«В рамках сотрудничества двух российских компаний появилось первое в стране полноценное защищённое как на программном, так и на аппаратном уровне решение для любых компаний, которые заботятся о защите данных в сфере полевой автоматизации. Заказчикам, которые уже используют продукты компании MIG на базе ОС Android, будет доступно обновление и переход на ОС Astra Linux», - сказал генеральный директор компании Mobile Inform Group Константин Манцветов.

«Широкий функционал операционной системы Astra Linux в совокупности с передовыми разработками в области защиты информации позволяют применять указанные мобильные устройства в различных сценариях», - отметил директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.