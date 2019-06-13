НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами

Цифровую платформу управления талантами на базе технологий искусственного интеллекта готовится запустить Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ). Система будет агрегировать образовательные сервисы, данные об участниках Кружкового движения и рекомендовать им персональные траектории развития. Платформу «Талант» разрабатывает российская компания «Инфосистемы Джет» в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив в рамках реализации дорожной карты «Кружковое движение» НТИ. Старт опытно-промышленной эксплуатации системы запланирован на июль 2019 г., на полную мощность проект выйдет до конца 2019 г.

Платформа представляет собой интеллектуальный сервис подбора индивидуальных программ развития для талантливой молодежи. «Талант» формирует «цифровой след» школьников и студентов: собирает информацию о мероприятиях, в которых они участвуют, выполненных заданиях и достижениях, фиксирует связи между участниками и наставниками во время совместной работы в командах и кружках. Полученные от разных проектов Кружкового движения НТИ и его партнеров данные система анализирует с помощью методов машинного обучения.

С учетом выявленных и проанализированных у каждого пользователя знаний, навыков и интересов, «Талант» рекомендует те или иные образовательные программы и мероприятия, собранные на платформах Университета 20.35, Leader-ID и непосредственно на «Таланте». Сервис подсказывает участнику: какая проектная школа или хакатон ему будет полезен для развития, на какой профиль Олимпиады НТИ можно заявиться, какие онлайн-курсы пройти, какой кружок в его родном городе работает по интересной ему теме.

По итогам участия в мероприятиях, конкурсах и проектах Кружкового движения, у каждого пользователя формируется набор подтвержденных компетенций, уровень которых растет с дальнейшими активностями. Например, после участия школьника в Олимпиаде НТИ по профилю «Большие данные», в его профиле появится соответствующая компетенция, уровень которой зависит от успешности прохождения конкурсных заданий. Также Кружковое движение привлекает партнеров для независимой оценки молодых талантов. Например, компетенция «Владение английским языком» будет подтверждаться по результатам добровольной диагностики, проводимой онлайн-школой Skyeng, соглашение с которой было заключено в мае 2019 г.

Наряду со школьниками и студентами, еще одной категорией пользователей «Таланта» станут наставники. Они смогут не только следить за прогрессом учеников, но и оставлять свой «цифровой след»: подтверждать компетенции наставника через участие в проектах и мероприятиях, подготовку победителей и призеров Олимпиады НТИ и т.д.

Старт опытно-промышленной эксплуатации «Таланта» назначен к образовательному интенсиву «Остров 10-22», который пройдет с 10 по 22 июля 2019 г. в Сколковском институте науки и технологий. Разработчики предполагают, что активными пользователями цифровой платформой станут вузы и работодатели, заинтересованные в талантливых студентах, стажерах и сотрудниках. На «Острове 10-22», который соберет команды ста ведущих университетов страны, авторы «Таланта» покажут, чем система будет полезна для вузов, и как с ее помощью можно выстроить более эффективную работу с абитуриентами.