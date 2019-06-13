На платформе Polys «Лаборатории Касперского» прошло крупнейшее блокчейн-голосование

«Лаборатории Касперского» объявила о том, что 82,5 тысячи человек приняли участие в электронном голосовании за проекты инициативного бюджетирования в Волгограде и Волгоградской области. Онлайн-выборы проводились на блокчейн-платформе Polys от «Лаборатории Касперского» и стали крупнейшими в истории использования этой технологии.

В конкурсе было представлено 209 проектов, в том числе по созданию парковых зон и аллей, благоустройству спортивных и детских площадок, ремонту инфраструктурных и культурных объектов. Наибольшее количество голосов набрали 74 проекта. Их реализация запланирована до конца 2019 года.

Голосование проходило на специальном сайте. На сайте нужно было ввести свой номер телефона, получить СМС с паролем, ввести его для входа в систему, выбрать интересующий район и просмотреть список возможных проектов. Удобство онлайн-платформы и её адаптация под мобильные телефоны сделали процесс голосования ещё более доступным и удобным, что также положительно сказалось на количестве участников. В итоге с мобильных устройств проголосовало почти 80% респондентов.

«Мы видим, что граждане активно включились в программу поддержки местных инициатив, которая позволяет им влиять на улучшение общественных пространств, определять объекты расходования бюджетных средств. Ставилась задача услышать мнение как можно большего числа людей, поэтому было принято решение сделать голосование электронным, для этого выбрана платформа, основанная на современных технологиях, гарантирующих анонимность», — отметил Дмитрий Завьялов, заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области, начальник управления бюджетной политики в отраслях экономики и межбюджетных отношений.

«Разработанная нами система помогает эффективно решать общественно значимые вопросы, позволяя привлечь к их обсуждению как можно большее количество граждан по сравнению с традиционным форматом голосования. Этот кейс показал, что люди гораздо больше готовы включаться в процесс решения важных общественных вопросов, если для этого не требуется никуда идти. Им гораздо удобнее вносить свой голос с помощью современных технологий. Преимущества нашей системы, позволяющей экономить значительное количество времени и ресурсов, уже оценили многие заказчики, в числе которых органы государственной власти и общественные организации», — сказал Роман Алёшкин, руководитель проекта Polys.

Система Polys представляет собой безопасную и надёжную платформу на основе технологии блокчейн и прозрачных криптоалгоритмов. Она уже была неоднократно использована, в том числе для проведения выборов в студенческие советы в РАНХиГС, Высшей школе экономики, Саратовском государственном университете, Тюменском государственном университете и др.