MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области

Виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, запустился еще в одном регионе Российской Федерации – Магаданской области.

«Магаданская область стала четвертым субъектом Дальневосточного федерального округа, наряду с Приморским и Камчатским краями, а также Сахалинской областью, где виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile уже оказывает свои услуги. С учетом экономического потенциала территории мы ожидаем высокий интерес к линейке тарифных планов среди жителей области. А уникальный тариф «Бесплатный» позволит всегда оставаться на связи и изменит привычное представление о затратах на мобильную связь будущих абонентов Danycom.Mobile», - отметил коммерческий директор группы компаний Danycom Игорь Ксенофонтов.

Заказать SIM-карту с подходящим тарифным планом можно онлайн на сайте danycom.ru. MVNO-оператор Danycom.Mobile ранее внедрил удаленную систему идентификации и аутентификации клиентов (ЕСИА). Чтобы стать абонентом виртуального оператора, достаточно выбрать на сайте компании свой регион, подходящий тарифный план, номер телефона и воспользоваться готовой учетной записью портала «Госуслуги». Также в Google Play и App Store доступно приложение «Мой Danycom», которое позволяет контролировать расходы и управлять специальными опциями в режиме онлайн.

Danycom.Mobile предлагает несколько выгодных тарифных планов: «Кислород», «Азот», «Неон», «Гелий», а также самый востребованный тариф «Бесплатный» с нулевой абонентской платой.