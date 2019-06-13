Merlion создала компанию для работы с ИИ и аналитики больших данных

Merlion принял участие в создании ИТ-компании AnalyticsHub, сфокусированной на оказании услуг в области аналитики больших данных (Big Data) и машинного интеллекта (AI/ML). Помимо дистрибьютора, долевыми участниками AnalyticsHub стали топ-менеджеры, более десяти лет проработавшие в корпорации Teradata в области аналитического консалтинга, создания аналитических экосистем и реализации на их основе концепций массовой цифровизации бизнеса заказчиков. Собранная ими команда специалистов AnalyticsHub, обладает многолетним опытом успешного выполнения комплексных ИТ-проектов в банках, ритейле, государственных структурах и на предприятиях ТЭК.

«Мы вкладываемся в партнёрство с AnalyticsHub, поскольку эта компания обладает уникальной для российского рынка экспертизой и компетенциями, - сказал генеральный директор Merlion Дмитрий Виноградов. – Эксперты AnalyticsHub, используя лучшие мировые практики, способны создавать бизнес решения для развития процессов, организации и ИТ-инфраструктуры заказчика в условиях цифровой трансформации, а впоследствии оказывать услуги по комплексному сопровождению созданных информационно-аналитических систем. Кроме того, для Merlion, как для VAD-дистрибьютора, поддержка нового направления бизнеса в лице компании AnalyticsHub даёт возможность для продвижения ряда перспективных ИТ-решений от ведущих мировых производителей, включая SAS, Alation, ForgeRock, HVR и ряд других».

«По экспертным оценкам, рынок больших данных в России превысит 5 миллиардов долларов к 2022 году. Наша компания намерена не только закрепиться и войти в список лидеров по аналитике больших данных, но и развивать новые востребованные сегменты, которые мы называем «Всепроникающий Интеллект Данных» (Pervasive Data Intelligence) и «Машинный Интеллект» (Artificial Intelligence/Machine Learning), - отметила Ангелина Гуркина, генеральный директор и один из основателей AnalyticsHub. – Для этого мы строим адаптивную ресурсную платформу, объединяющую пул собственных квалифицированных специалистов, экспертные ресурсы со стороны наших российских и западных партнёров и доступ к технологиям.

Мы нацелены на создание гибких, высокотехнологичных и масштабируемых решений с использованием продвинутых технологий анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта и ориентируемся на целостные архитектурные решения, вне зависимости от технологических ограничений.

Решения и методологии AnalyticsHub основаны на лучших мировых практиках и многолетнем опыте реализации проектов в различных сферах. Востребованность наших услуг базируется на том, что эффективность использования аналитических инструментов становится сегодня важнейшим фактором, влияющим на стратегию и операционную деятельность компаний в любых областях. Широкий арсенал решений и технологий AI/ML/DL и партнерство с ведущим VAD-дистрибьютором, компанией Merlion, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и уже сегодня заявлять о себе, как об одном из значимых игроков на российском рынке высококвалифицированных ИТ-услуг».