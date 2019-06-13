Huawei начала российские продажи смартфона Honor 20. Цена

Бренд Honor объявил о начале продаж в России нового флагманского смартфона Honor 20, оснащённого 48-мегапиксельной камерой, интеллектуальным процессором Kirin 980 и получившего многослойное оптическое покрытие корпуса с эффектом «динамической голографии».

Возможности камеры становятся решающим фактором для пользователей при выборе нового смартфона. Новый Honor 20 получил основную камеру на базе модуля Sony IMX586 с разрешением 48 МП, оснащённую интеллектуальным режимом AI Ultra Clarity и функцией стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night. В состав камеры входят также сверхширокоугольный модуль с разрешением 16 МП, 8-мегапиксельный модуль с длиннофокусным объективом и 2-мегапиксельная камера для макросъёмки, позволяющая снимать с близкого расстояния.

Интеллектуальная технология стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night, основанная на комбинировании нескольких последовательных кадров, в сочетании с широкой диафрагмой значительно расширяют диапазон сценариев мобильной съёмки. Камера смартфона способна делать яркие снимки с низким уровнем шумов и качественной цветопередачей даже при недостаточном освещении.

Задняя панель корпуса смартфонов Honor 20 выполнена из стекла с применением эффекта многомерной динамической голографии. Новинка доступна в двух цветах корпуса – полночный черный и сапфировый синий.

Смартфон Honor 20 получил безрамочный дисплей с диагональю 6,26 дюйма. Фронтальная камера с разрешением 32 МП интегрирована прямо в экран в отверстие диаметром всего 4,5 мм, благодаря чему экран занимает 91,7% передней поверхности корпуса устройства.

Сканер отпечатков пальцев расположен в правой части алюминиевой рамки — именно там, где его проще всего коснуться пальцем, держа смартфон в руках. Ассиметричное расположение модулей основной камеры в форме буквы L позволило поместить внутрь корпуса батарею ёмкостью 3750 мАч, способную поддерживать работоспособность смартфона в течение всего дня даже при непрерывном использовании.

Смартфон Honor 20 также оснащен технологией Super Bluetooth, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта и подстраивается под мощность Bluetooth-сигнала, что позволяет подключаться к устройствам Bluetooth с большого расстояния. В рамках лабораторного тестирования Honor 20 оставался подключенным к паре наушников Bluetooth на расстоянии более 244 метров.

Технология ускорения обработки графических данных GPU Turbo 3.0 позволяет получать максимум на базе имеющегося аппаратного обеспечения, повышая качество графики при работе с популярными видеоиграми. Ориентируясь на пользователей, смартфоны Honor 20 поддерживают около 25 наиболее популярных игр, среди которых Fortnite, PUBG Mobile и Arena of Valor.

Помимо просмотра видео и игр, пользователи могут насладиться звучанием аудиосистемы, получившей технологию объёмного звука Virtual 9.1 Surround Sound, реализованную с помощью фирменной технологии Histen 6.0. Любителям чистого звучания понравится и встроенный двойной микрофон с функцией шумоподавления.

Старт продаж Honor 20 в России намечен на 21 июня, а уже с 14 июня начнется предзаказ в официальном интернет-магазине и в магазинах партнеров. Honor 20будет доступен по рекомендованной розничной цене 27 990 руб.

За предварительный заказ пользователи получат в подарок беспроводные наушники Fly Pods Lite, а самые первые покупатели получат дополнительные подарки от партнёров: Yandex, ivi, ЛитРес, MEGOGO, Lords Mobile, Castle Clash.

Версия Honor 20 Pro также появится в продаже в России в середине лета 2019 года.

Владельцы нового флагманского смартфона Honor смогут использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.