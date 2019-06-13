Cisco представила технологии ИИ и машинного обучения для умных сетей

Cisco представила инновации, призванные облегчить управление сетями, разгрузить ИТ-команды и дать им возможность сосредоточиться на развитии бизнеса. Эти новые возможности, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении, позволят ИТ-специалистам быстро обрабатывать массивы аналитических сетевых данных. Cisco также представляет решения, направленные на повышение эффективности управления пользователями и приложениями в масштабе всей корпоративной сети: от кампусных и территориальных сетей до ЦОД и границы интернета вещей.

Сейчас ИТ-подразделения находятся в непростой ситуации. По данным 451 Research, почти две трети организаций сообщили о росте загруженности своих ИТ-подразделений, при этом только она треть компаний планирует привлекать дополнительный ИТ-персонал. В то же время в условиях гиперконкуренции к сфере ИТ предъявляются крайне высокие требования. Чтобы привести в соответствие потребности бизнеса и имеющиеся ресурсы, необходимы инновационные средства аналитики и автоматизации, движущей силой которых станут данные, а фундаментом — технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Лидируя в области сетевого взаимодействия и информационной безопасности, Cisco располагает одним из самых насыщенных массивов телеметрических данных в ИТ-отрасли. Сегодня Cisco, используя новые программные функции для обработки анонимизированных агрегированных данных и опираясь на свой 35-летний опыт построения мировых сетей, создает продвинутые решения с расширенным интеллектом, повышающие эффективность работы ИТ-подразделений.

Не существует двух одинаковых сетей. Среда не остается неизменной. Cisco постоянно осуществляет сбор релевантных данных от локальных сетей и их корреляцию с анонимизированными агрегированными данными, создавая индивидуализированные эталонные сетевые конфигурации. Эти конфигурации постоянно обучаются и адаптируются к изменениям среды и росту количества пользователей, устройств и приложений.

Растущая сложность сетей уже превысила возможности человека по обработке информации. Чтобы сопоставить огромные объемы данных из сети с индивидуализированными эталонными сетевыми конфигурациями для выявления различных инцидентов, Cisco использует технологии машинного обучения. Это повышает релевантность обнаруженных осложнений, и ИТ-персонал информируется о наиболее серьезных проблемах. Одновременно происходит выявление тенденций и паттернов, что дает возможность заранее выявлять осложнения.

Для создания логичных пошаговых последовательностей действий, выполняемых инженерами при поиске неисправностей, Cisco использует алгоритмы машинного обучения и автоматизированные технологические процессы. Это помогает ИТ-специалистам существенно ускорить выявление проблем и уязвимостей, анализ причин и принятие корректирующих мер.

«В условиях ускорения перемен и разнообразия сетевых сред мы видим свою задачу в постоянном упрощении наших решений, — сказал Скотт Харрелл (Scott Harrell), старший вице-президент и генеральный менеджер компании Cisco по продуктам для корпоративных сетей. — Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения помогают бизнесу расставлять приоритеты в решении проблем, действовать более активно, играть на опережение. Это окажет существенное влияние как на сетевые операции, так и на отвечающие за них ИТ-подразделения. Благодаря автоматизации и аналитике мы обеспечиваем соответствие наших специалистов и наших сетей требованиям завтрашнего дня».

Помогая заказчикам упрощать современные ИТ, Cisco развивает архитектуру, основанную на намерениях, которая охватывает все домены сети — кампус, филиал, WAN, Интернет вещей, ЦОД и облако. Решения Cisco оптимизированы под уникальные потребности каждого из этих сетевых доменов. Cisco представляет новые интегрированные решения с целью предоставить пользователям возможность безопасной и стабильной работы независимо от времени места и способа подключения.

Сквозные возможности новых интегрированных решений.

Сетевая сегментация. Интеграция Cisco SD-Access с Cisco SD-WAN и Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) упрощает ИТ-подразделениям единообразие при авторизации, предоставлении доступа и сегментации пользователей и устройств в филиальных, облачных и ЦОД-сетях даже при изменении параметров пользователей и приложений. Благодаря сегментации обеспечивается защита от неавторизованного доступа к конфиденциальным данным и приложениям.

Качество исполнения приложений. Решение Cisco автоматически пересылает требования приложений между ЦОД и WAN, позволяя сети выбрать оптимальный маршрут и приоритизировать трафик даже при изменении и перемещении приложений. Таким образом, ИТ-подразделения могут динамически повышать производительность приложений в корпоративной и филиальной сети.

Информационная безопасность. Будучи лидером в сфере кибербезопасности, Cisco распространяет свои инновации в этой области на все домены. Реализуя возможность обнаружения угроз в зашифрованном трафике в публичных облаках и защищая филиальные сети и WAN, Cisco предлагает столь необходимую заказчикам сквозную информационную безопасность.

В условиях все большей программируемости сетей созданная Cisco экосистема партнеров и разработчиков стала важнейшим фактором инновационного процесса. Программа содействия разработчикам Cisco DevNet способствует росту доступности и упрощению внедрения сетевых технологий, помогая организациям не отставать от постоянных перемен. Среди новых ресурсов программы — ресурсы для разработчиков в области искусственного интеллекта и машинного обучения, репозиторий Cisco DevNet Automation Exchange, где находится тщательно выверенный код для вариантов сетевой автоматизации всех уровней, и платформа Cisco DNA Center, помогающая сетевым специалистам и разработчикам ПО создавать новые приложения и комплексные решения.

Cisco AI Network Analytics войдет в качестве стандартной составляющей в решение Cisco DNA Assurance с доступностью в следующей версии Cisco DNA Center (общая доступность — лето 2019 г.). Cisco AI Network Analytics включается в лицензионный пакет Cisco DNA Advantage.

Мультидоменные интегральные решения войдут в следующую версию Cisco DNA Center (общая доступность — лето 2019 г.). Они будут включены войдет в лицензионный пакет Cisco DNA Advantage.

Подразделение Cisco Customer Experience, занимающееся решениями Cisco DNA, ускоряет развертывание решений следующего поколения на базе интенционно-ориентированных сетей, снижает риски и сокращает простои. Портфолио услуг Cisco Customer Experience включает практические консультации специалистов, новейшие методики и инновационные инструменты для быстрого и уверенного перехода заказчиков на новые технологии. При этом заказчики смогут ускорить темпы инноваций, сохранять конкурентоспособность, добиваться большей отдачи и сократить скроки окупаемости инвестиций.