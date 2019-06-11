TrueConf выпустила инструменты для быстрой разработки мобильных приложений с видеосвязью

Чтобы упростить процесс создания мобильных решений со встроенной видеосвязью, компания TrueConf представила обновленный набор инструментов TrueConf SDK, добавив в него интерфейсы для популярных платформ Cordova, Xamarin и React Native. Такие универсальные фреймворки значительно ускоряют разработку Android и iOS-приложений и не требуют опыта работы с языками программирования этих операционных систем. Cordova позволяет использовать стандартные веб-технологии JavaScript, Xamarin работает с .NET и С#, а React Native – с JavaScript на базе Facebook React, библиотеки для создания пользовательских интерфейсов.

Теперь TrueConf SDK обеспечивает внедрение всех основных функций видеоконференцсвязи в любое решение заказчика с использованием привычных и простых средств разработки, которые предлагают компании Apache, Microsoft и Facebook. Заказчики TrueConf смогут создавать приложения силами своих штатных программистов без необходимости в дорогостоящих услугах Android и iOS-разработчиков. Кроме того, такой подход к разработке не требует сертификации созданных Android и iOS-приложений в Google Play Market и Apple App Store.

«Мы видим большие перспективы в развитии вертикальных рынков и делаем все необходимое, чтобы обеспечить наших заказчиков необходимыми инструментами для самостоятельной интеграции видеоконференцсвязи в сторонние решения. Новый SDK с поддержкой популярных фреймворков сделает встраивание ВКС в мобильные решения наших клиентов проще и доступнее», – отметил директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.