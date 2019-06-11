Сервис myTracker позволит оценивать активность на уровне пользователя приложений

Аналитическая платформа myTracker сможет оценивать активность на уровне пользователя мобильных приложений. Теперь данные со всех устройств одного человека объединяются в единый профиль, что позволяет анализировать основные метрики по пользователям приложения, а не по каждому устройству в отдельности.

В среднем на современного пользователя приходится 1,3 мобильных устройства, подключенных к интернету, однако большинство систем аналитики предоставляет статистику по каждому устройству отдельно. Компаниям тяжело посчитать свою аудиторию, оценить ее поведение внутри приложения на разных устройствах. Это не только ухудшает качество маркетинга, но и заставляет тратить больше временных и финансовых ресурсов.

В myTracker доступна информация не только по устройствам, но и по отдельным пользователям — для тех приложений, у которых есть авторизация. Маркетологи и создатели приложений смогут видеть количество пользователей и их характеристики, фактическое взаимодействие с приложением, покупки и тд. Это даст возможность не только кроссдевайсно анализировать ЦА и оценивать маркетинговые кампании, но и в будущем формировать аудитории для ретаргетинга на основе пользовательского профиля.

«В современном мире большая часть пользователей активно использует сразу несколько мобильных устройств, а производители приучили нас регулярно обновлять парк устройств. Любому успешному бизнесу важно принимать во внимание этот фактор, и уметь оценивать свою аудиторию и расходы на ее привлечение не только с точки зрения устройств, но и пользователей проекта», — отметил руководитель подразделения маркетинговых аналитических платформ Mail.ru Group Денис Кузнецов.