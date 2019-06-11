Резидент «Сколково» оптимизирует работу сотрудников розницы в Беларуси

VERME, резидент «Сколково», объявила о том, что с 1 июля все магазины крупнейшей белорусской сети по продаже электроники и бытовой техники «5 элемент» начнут использовать систему планирования рабочего времени VERME. Программа рассчитывает индивидуальные графики сотрудников на основе анализа множества данных: динамики покупательского потока, особенностей спроса, расположения магазинов, времени суток и пожеланий персонала.

Компания «5 элемент» завершила пилотный проект по внедрению решения VERME в трех магазинах. В результате конверсия «посетитель – покупка» выросла на 4,6%, а производительность труда «сканы – час» увеличилась на 15%. Средняя точность прогноза трафика достигла 95,1%. «5 элемент» принял решение масштабировать сервис на 58 розничных магазина сети.

Ростислав Декалин, заместитель директора по розничной торговле компании «5 элемент», отметил: «В рознице достаточно сложно прогнозировать моменты пиковой загрузки и простоя персонала. Благодаря решению VERME в ходе пилотного проекта мы увидели сильное недопокрытие трафика по выходным дням, что приводило к падению конверсии. Действительно, использовать систему VERME гораздо эффективнее, чем «вручную» рассчитывать потребность в персонале и управлять рабочим временем в постоянно меняющихся условиях. Сейчас мы находимся на этапе полномасштабного внедрения системы».

Внедрение и переход магазинов на работу с VERME займет 3 месяца. После этого все магазины сети «5 элемент» будут в автоматическом режиме рассчитывать потребность в персонале с точностью до часа, а также составлять для сотрудников гибкое расписание.

Дмитрий Шеходанов, генеральный директор компании VERME, сказал: «Мы рады вместе с коллегами решить непростую задачу по повышению эффективности работы розничных магазинов. Автоматизация планирования загруженности персонала и гибкий вывод сотрудников под покупательский поток позволяют увеличить производительность труда, а значит и прибыль компании».

Ольга Оксер, проектный менеджер кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметила: «В последнее время сильно возрос интерес крупных ритейлеров к автоматизации работы персонала и сокращению расходов. Решение класса Workforce management позволяют как экономить фонд оплаты труда компании, так и повышать выручку и другие показатели. Среди игроков рынка, которые предоставляют такие услуги, можно выделить нашего резидента — компанию VERME. Она уже реализовала более 20 проектов в России и выходит на рынок СНГ. Мы уверены, что решение VERME позволит белорусской сети "5 элемент" достичь поставленных результатов».