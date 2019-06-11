Разработка «Росэлектроники» обеспечит высокоточное видеонаблюдение в любых условиях

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал тепловизор с моторизированным объективом, обеспечивающий видеонаблюдение с возможностью высокой детализации при любой освещенности и в сложных погодных условиях. При эксплуатации на водном транспорте аппаратура позволит оперативно сигнализировать о падении за борт груза или пассажира судна, на железнодорожном транспорте – оповещать машинистов поездов о нахождении людей на путях, в лесных хозяйствах – контролировать пожарную обстановку, на критически важных объектах – предупреждать террористические угрозы. Также новая разработка может применяться для решения задач охраны государственной границы.

Тепловизор ТПВ-Д-100, разработанный ЦНИИ «Циклон» (входит в «Росэлектронику»), может быть поставлен как готовый прибор, в том числе на поворотной платформе с дистанционным управлением, или как комплектующее изделие для интегрирования в состав комплексов безопасности. В основе тепловизионного канала использован новейший высокочувствительный микроболометрический модуль, серийно выпускаемый ЦНИИ «Циклон», и высококлассный ИК-объектив с фокусом 100 мм. В состав объектива входят всего две германиевые линзы, что позволило разработчикам уменьшить массу изделия до 1,5 кг и увеличить светопропускание.

Моторизированный объектив позволяет детализировать и удерживать в фокусе изображение интересующего предмета, находящегося на дальнем расстоянии.

Аппаратура способна работать при температурах от -50 до +55 градусов. Внутренняя полость камеры заполнена азотом, благодаря чему не запотевает в условиях морского соляного тумана, тропических дождей или при резких перепадах температуры.

«Тепловизионный канал применяется в случаях, когда человеческий глаз не способен распознать объект - в темноте, в условиях тумана или при сильной задымленности. За счет высоких характеристик новое устройство универсально и имеет множество сценариев применения, а моторизированный объектив существенно расширяет его функционал. За счет применения собственной ЭКБ разработчикам прибора удалось достичь оптимального соотношения цены и качества», – отметили представители «Росэлектроники».