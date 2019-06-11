Почта Банк запустил кредитную карту «Марки» с мультибрендовой программой лояльности

Почта Банк расширяет программу лояльности «Марки» и запускает кредитную карту в дополнение к одноименной дебетовой карте. Новый кредитный продукт объединяет программы лояльности брендов из различных категорий и дает возможность накапливать бонусы за ежедневные покупки и использовать их у выбранного партнера программы. В настоящее время в программе участвуют 9 партнеров: «Перекресток», «Пятерочка», «Ростелеком», «Горздрав», «36,6», «Одноклассники», «АльфаСтрахование», «М.Видео», «МТС». В дальнейшем список партнеров программы будет расти и охватит максимальное количество популярных марок в различных категориях.

По карте «Марки» предусмотрен кредитный лимит до 1,5 млн руб. и возобновляемый беспроцентный период до 60 дней. Процентная ставка за безналичные операции оплаты товаров и услуг составляет 22,9% годовых. При совершении повседневных покупок владельцу карты будут начисляться бонусные единицы, которые затем он сможет по своему усмотрению использовать при оплате товаров и услуг согласно условиям программы лояльности выбранного партнера. Так, при сумме покупок по карте за месяц до 50 тыс. руб клиент получает до 20 бонусных единиц за каждые 100 руб., потраченные по карте, а после превышения порога в 50 тыс. руб. – до 30 бонусных единиц в зависимости от выбранной программы поощрения.

Преимуществом карты «Марки» Почта Банка является возможность с помощью одной карты управлять своей программой лояльности: выбирать и менять бонусную программу партнера исходя из своих покупательских предпочтений и ежедневных трат, а также увеличить начисления в своей любимой программе.

После оформления карты клиент регистрируется в личном кабинете на сайте программы marki.pochtabank.ru, используя одноразовый код. Здесь он сможет ознакомиться с условиями начисления бонусов каждым партнером и самостоятельно управлять своей картой: привязать ее к выбранной бонусной программе, поменять ее (не чаще, чем раз в месяц) и отслеживать начисление баллов. Комиссия за обслуживание карты составляет 900 руб. в год начиная со второго года, комиссия за выпуск – 900 руб.

«Программа лояльности «Марки» очень популярна у наших клиентов, и запуск кредитной карты в этом семействе стал логичным ее развитием. Теперь вы можете по своему смотрению выбрать ту карту, которая в большей степени отвечает вашим сегодняшним потребностям, – дебетовую или кредитную. В любом случае вы будете в плюсе – сможете копить баллы от выбранного партнера и управлять своей программой лояльности», – отметил вице-президент, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.