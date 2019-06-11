ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA

«Первая грузовая компания» (ПГК) объявила о старте эксплуатации программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management, адаптированного под специфику деятельности оператора.

Новая ИТ-платформа позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы компании, повысить эффективность управления парком и качество клиентского сервиса. Проект реализован командой SAP Digital Business Services – сервисное подразделение SAP.

Масштабный проект цифровой трансформации ПГК начался в 2017 году. Его целью было создание централизованной IT-платформы для современного цифрового оператора – платформы, которая является единой информационной основой для реализации стратегии компании и повышения ее эффективности. Ключевыми задачами проекта стали повышение скорости и качества принятия управленческих решений, сокращение простоев и порожнего пробега вагонов, создание надежной инфраструктуры функционирования информационных систем и центров обработки данных.

«Внедрением SAP компания подтвердила лидерство по применению лучших практик и доказала способность решать сложные трансформационные задачи. В результате деятельность ПГК перешла на качественно новый уровень автоматизации и управления, что позволит оперативно и гибко реагировать на рыночные изменения, повысит уровень сервиса и скорость реакции на запросы грузоотправителей. Кроме того, совместно с SAP мы создали не просто систему, а «цифровое ядро» оператора, на базе которого в будущем можно будет внедрять продвинутую аналитику и машинное обучение в управлении парком и проведении ремонтов, online-информирование клиентов и улучшение качества взаимодействия с ними», – сказал Сергей Каратаев, генеральный директор ПГК.

«Для SAP внедрение в ПГК – уникальный и знаковый проект. Это первая подобная локализация и настройка решения в соответствии со спецификой деятельности логистической компании. В целом, масштабный проект трансформации – это очень серьезный шаг ПГК в сторону современной компании с цифровыми бизнес-процессами», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.