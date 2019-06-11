МТС подписала соглашения по развитию цифровой экономики на сумму 24 млрд рублей

МТС в ходе работы Петербургского международного экономического форума заключил с администрациями Москвы, Татарстана, Калужской, Рязанской и Самарской областей соглашения о сотрудничестве по развитию цифровых проектов.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в регионах РФ инновационных технологий и сервисов, связанных с цифровизацией экономики и социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов. Одним из элементов реализации соглашений станет тестирование и запуск на территории регионов комплексных решений МТС по направлениям: телемедицинские и образовательные платформы, решения в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции, интернет вещей, в том числе на базе сети NB-IoT и интеграционной платформы интернета вещей МТС.

В Москве МТС инвестирует 20 млрд рублей до конца 2023 года в развитие технологий и услуг связи, интернета вещей, решений на основе виртуальной, дополненной и смешанной реальности, а также на максимально оперативное внедрение технологий 5G. В Москве реализация первого совместного пилотного проекта в транспортной сфере на сети 5G запланирована на вторую половину 2019 года.

В Татарстане МТС, совместно с Ericsson, приступила к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инновационные продукты компаний будут тестироваться на базе совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Республике Татарстан, в перспективе запланировано тиражирование инфраструктурных сетевых решений в российских городах-миллионниках.

В рамках соглашения с Правительством Самарской области МТС до конца 2020 года инвестирует в цифровизацию региона 2 миллиарда рублей. Основными направлениям сотрудничества станут проекты, обеспечивающие повышение безопасности городской среды и эффективности использования ресурсов региональной экономики, проекты в области дорожного строительства и логистики; развитие медицинских цифровых сервисов, в том числе совместно с Центром инновационного развития Самарского государственного медицинского университета, а также запуск тестовых зон в рамках федеральной программы «Умный город».

МТС инвестирует в развитие Рязанской области более миллиарда рублей до конца 2021 года. При разработке областных и муниципальных цифровых проектов планируется использовать широкий спектр технологий, на которых специализируется МТС, среди них: системная интеграция, облачные сервисы, big data, искусственный интеллект, кибербезопасность, решения в области финтеха, мобильные приложения. Одним из элементов реализации соглашения станет создание и тестирование на территории региона цифровых проектов по направлению «интернет вещей» (IoT), в том числе на инновационной сети МТС NB-IoT, специально разработанной для решений в области «интернета вещей» и действующей в Рязанской области с апреля 2019 года.

МТС до конца 2021 года инвестирует миллиард рублей в реализацию цифровых проектов с использованием технологий МТС на территории Калужской области. Помимо этого, в рамках сотрудничества предполагается использование цифровых сервисов МТС для оптимизации работы социальной сферы области, а также развития инфраструктуры населенных пунктов региона, и прежде всего Калуги и Обнинска, которые вошли в число пилотных городов проекта Минстроя по цифровизации городского хозяйства «Умный город».