Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена

Бренд Motorola (принадлежит компании Lenovo) объявил о начале продаж смартфона moto g7 plus с улучшенной камерой, способной делать четкие снимки в условиях низкой освещенности благодаря технологии оптической стабилизации.

Смартфон moto g7 plus — флагман линейки moto g7. Его ключевая особенность — камера с технологией оптической стабилизации изображения, которая позволяет делать четкие снимки даже при недостаточном освещении. Случайное движение руки, небольшое дрожание при съемке — камера уберет размытость с фотографии. Ранее оптическую стабилизацию предлагали только устройства высокого ценового сегмента, теперь же технология доступна пользователям moto g7 plus.

Также среди моделей этой ценовой категории moto g7 plus выделяют мультимедийные возможности смартфона: функция синемаграфии, 6,2-дюймовый экран Full HD+ и стереодинамики Dolby Audio.

Еще одно важное преимущество модели — сверхбыстрая зарядка 27 Вт. После 15 минут зарядки смартфон работает 12 часов, полный заряд аккумулятора осуществляется за 55 минут.

Продажи смартфона moto g7 plus по цене 22 990 рублей стартуют с 11 июня 2019 г. Также moto g7 plus можно приобрести в сети «Связной», в одном из крупнейших российских магазинов онлайн-торговли Ситилинк и у других ключевых федеральных партнеров.