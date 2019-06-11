Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics

Основанный в России стартап в области роботизированной автоматизации труда офисных сотрудников electroNeek Robotics привлек предпосевное финансирование в размере ;500 тыс. В раунде участвовали институциональные инвесторы – фонды I2BF Global Ventures, Softline Venture Partners и YellowRockets.vс, а также бизнес-ангелы, ранее участвовавшие в финансировании компании, включая Антона Литвякова и инвестиционный офис Сергея Дашкова.

electroNeek – это RPA-платформа, которая может распознавать и считывать информацию из документов (например, счетов, накладных, договоров) и автоматически заносить ее в корпоративные системы клиентов (например, 1С), облачные SaaS-решения, создавать отчеты и письма. electroNeek способен быстро и без ошибок выполнять практически любую офисную рутину, которую можно описать инструкцией.

Внедрение electroNeek позволяет автоматизировать порядка 80% повторяющихся действий за компьютером сотрудников отдела продаж, финансов, или HR, существенно повышая производительность. Выполнение 10-минутных операций c eleсtroNeek занимает порядка 30 секунд. Гибкая интеграция JavaScript позволяет electroNeek значительно сократить цикл внедрения технологии и снизить конечную стоимость внедрения RPA в компаниях-клиентах, а также вовлечь в свою экосистему большое количество партнеров-интеграторов.

Клиентами electroNeek являются как компании из сегмента СМБ, так и корпорации. Крупнейшая организация, в который в данный момент работают боты electroNeek, насчитывает более 200 тыс. сотрудников. В начале 2019 г. компания начала международные продажи.

Региональная партнерская сеть авторизованных интеграторов программного обеспечения electroNeek насчитывает более 80 компаний в США и Европе. electroNeek является стратегическим партнером компании Softline в создании «Экосистемы роботизации».

В конце 2018 г. компания уже привлекала внешнее финансирование для вывода на рынок программного продукта. Весной 2019 г. electroNeek Robotics стал участником PwC Accelerator, где получил высокие оценки международных экспертов. Помимо этого, electroNeek поддержан Microsoft for Startups и NVIDIA Inception Program.Крупнейшими технологическими партнёрами electroNeek являются Yandex.Vision и Abbyy.

«Привлеченные средства пойдут на ускорение разработки системы управления и мониторинга совместной работы группы программных роботов, интеграцию с дополнительными офисными приложениями, и закреплению на рынках США, России и Казахстана», – отметил основатель и CEO компании electroNeek Robotics Сергей Юдовский.