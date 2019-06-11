Cisco представила решения стандарта Wi-Fi 6

Cisco представила инновационные решения, которые помогут заказчикам войти в новую эру беспроводной связи. Технология Wi-Fi 6 (802.11ax), новый стандарт для беспроводных сетей, открывает возможности в области цифровой трансформации, иммерсивных приложений и подключения миллиардов объектов, в частности – интернета вещей. Cisco также представляет магистральный коммутатор, специально разработанный для облачных сетей.

Основанная на тех же фундаментальных инновациях в области беспроводной связи, что и 5G, технология Wi-Fi 6 обеспечивает существенно большую скорость передачи данных и увеличение пропускной способности (capacity) до 400%. Эта технология может эффективно применяться в таких местах с повышенной плотностью подключений, как стадионы, лекционные аудитории и конференц-залы. Значительное уменьшение времени задержки (latency) позволяет применять Wi-Fi 6 в задачах, которые требуют мгновенного отклика устройств. Также следует отметить существенное снижение нагрузки на аккумуляторы подключенных к сети нового стандарта устройств и более прогнозируемое качество обслуживания пользователей.

В рамках анонса Cisco представила ряд новинок.

Точки доступа Wi-Fi 6. Пополнившие портфолио Catalyst точки доступа не просто поддерживают стандарт Wi-Fi 6. Благодаря наличию кастомизируемых программируемых чипсетов и доступу к ведущим технологиям аналитики, они позволяют строить максимально «умные» и защищенные беспроводные сети. Еще одной особенностью новых точек доступа является их «многоязычность», т.е. способность работать с различными IoT-протоколами, включая BLE, Zigbee и Thread.

Магистральный коммутатор для кампусной сети. Cisco представляет линейку магистральных коммутаторов Catalyst 9600, которая послужит базой для успешного функционирования любой сети. Залог безопасной и эффективной работы в беспроводной сети — наличие у организации единой сетевой структуры, объединяющей проводные и беспроводные технологии. Коммутатор Catalyst 9600, ставший правопреемником модели Catalyst 6000, самого успешного продукта в истории Интернета, станет основой следующего поколения интенционно-ориентированных сетей.

Новые экосистемные партнерства. До запуска точек доступа Wi-Fi 6 Cisco совместно с компаниями Intel и Samsung провела тестирование взаимной совместимости. Также Cisco возглавила проект открытого роуминга, призванный ликвидировать одну из главных болевых точек беспроводной связи. К проекту присоединились Samsung, Boingo, GlobalReach, Presidio и другие компании. Цель консорциума — облегчить бесшовный и безопасный переход между сетями Wi-Fi и LTE , а также подключение к публичным сетям Wi-Fi.

«Каждый качественный скачок в области связи сопровождался волной фундаментальных инноваций. Технологии 5G и Wi-Fi 6 – это новая эра беспроводной связи, — сказал Андрей Кузьмич, директор по технологиям Cisco в России и СНГ. – Разработчики по всему миру уже создают новое поколение иммерсивных приложений, ориентированных на работу в беспроводных сетях нового поколения. Вместе с миллиардами новых приборов, которые сегодня подключаются к Сети, это беспрецедентно усложняет сферу ИТ. Использование технологий 5G и Wi-Fi 6 в связке позволит нашим заказчикам извлекать максимум выгоды из этого нового гиперподключенного мира. Таким образом, до недавнего времени мы соединяли людей и устройства. Теперь же мы делаем большой шаг в сторону мира Интернета вещей, и это, несомненно, ускорит процессы цифровой трансформации во всем мире».

Технологии Wi-Fi 6 и 5G открывают перед предприятиями возможности и в то же время ставят новые серьезные задачи. Сегодня рабочее место сотрудника там, где где человек находится в данный конкретный момент, поэтому пользователи все больше зависят от мобильной связи и все менее терпимы к ее простоям. Какой же должна быть сеть, чтобы соответствовать новым требованиям?

Фокус на беспроводную связь (Wireless-first). Сегодня мобильные технологии способствуют экономическому росту, облегчая взаимодействие для сотрудников, шопинг для покупателей, обучение для студентов — где бы они ни находились. Чтобы обеспечить высочайшую отдачу от беспроводых соединений, необходимо выйти за границы традиционных Wi-Fi и реализовать полностью сквозное решение, которое обеспечит стабильную безопасность, надежность и производительность.

Облачный подход. Облачные технологии обеспечивают беспрецедентную масштабируемость решений и позволяют заказчикам внедрять инновации максимально быстро. Кроме того, облака позволяют перейти от реактивного подхода к проактивному, при помощи механизмов аналитики предотвращая инциденты в сети до того, как они затронут пользователей.

Аналитика данных. Сеть – это миллионы точек генерации данных. Их изучение позволяет получить максимум информации о пользователях. С помощью технологий аналитики Cisco создает новые решения для оптимизации ИТ-операций, поддержки оптимальных бизнес-решений, инновационной защиты и более эффективного взаимодействия с заказчиками.

Спецально чтобы подготовить заказчиков к решению задач, которые ставит перед ними цифровая трансформация, Cisco создала решения для интенционно-ориентированных сетей. Новые точки доступа и кампусный коммутатор Cisco являются кульминацией усилий компании по кардинальной перестройке всего портфолио.