Более 40 проектов добавлено в базу знаний лучших мировых практик Smart City

Платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow и подразделение Smart City Lab Департамента информационных технологий города Москвы обновили единственную базу данных мировых проектов Smart City на русском языке.

Добавлен 41 проект, в том числе из двух городов, которых ранее не было в базе, — Лос-Анджелеса и Шанхая. Всего на интерактивной карте представлено 235 различных проектов «умного города».

Теперь она содержит также проекты, запускаемые или находящиеся в процессе запуска в 1 квартале 2019 года, соответствующие стратегическому подходу и инициативам, описанным в концепции «Умный город — Москва». Обновлены данные по проектам из 14 городов, которые разделены по шести направлениям: городская среда, безопасность и экология, цифровая мобильность, цифровое правительство, городская экономика, человеческий и социальный капитал.

База знаний, которая будет постоянно пополняться, поможет разработчикам и представителям власти следить за мировыми трендами развития умных городов. Летом 2019 года планируется добавить российские проекты.