«Алиса» поможет сделать повторный заказ на маркетплейсе «Беру»

Голосовой помощник «Алиса» научился делать повторные покупки для пользователей «Беру». Ассистент применяет новый навык в приложениях на iOS и Android, в мобильной и десктопной версиях «Яндекс.Браузера» и «Яндекс.Лончера».

Процесс стал быстрее и удобнее. Покупателям больше не обязательно заходить на сайт и вспоминать историю своих заказов. Достаточно лишь назвать нужный товар и попросить «Алису» заказать его «как обычно». Например, сказать: «Алиса, пачку кофе, как обычно». Голосовой помощник сам найдёт его, предложит удобные место и время доставки и приступит к оформлению заказа, который останется лишь подтвердить.

Если пользователь одинаково часто покупает, например, стиральный порошок разных марок, «Алиса» покажет несколько вариантов и попросит выбрать один из них. Функция распространяется на все разновидности товаров в «Беру».

Подтвержденный заказ появится в личном кабинете «Беру», где можно проследить за его статусом или отменить. Пока «Алиса» может делать повторные покупки при условии, что заказ состоит только из одного товара, доставка – курьером, а оплата – наличными при получении. Но голосовой помощник постоянно развивается и в будущем может выучить новые сценарии для онлайн-покупателей.

«Алиса» умеет подбирать продукцию по запросу «помоги купить на Беру». Пользователю нужно назвать товар и его параметры, после чего голосовой помощник предложит выбрать подходящий из ассортимента маркетплейса. Если желаемой продукции нет на «Беру», «Алиса» покажет карточки товаров на «Яндекс.Маркете».

«Беру стал первым маркетплейсом, где появилась возможность делать заказы через Алису. Около 60 тыс. человек уже обратились к голосовому помощнику с вопросами о стоимости товаров», – отметил директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет» Владислав Свириденко.