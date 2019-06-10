«Яндекс» учредил стипендию для студентов физтех-школы МФТИ

«Яндекс» объявил об учреждении стипендии для студентов физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Премия будет вручаться студентам первого и второго курса бакалавриата.

Стипендия будет назначаться раз в полгода — студентам, которые набрали больше всего баллов за прошедший семестр. Баллы начисляются за успеваемость, публикации, участие в конференциях, олимпиадах и хакатонах. В начале первого курса стипендиатов будут выбирать прежде всего по итогам школьных олимпиад.

Первокурсники начнут получать стипендии уже в этом учебном году, второкурсники — в следующем. Стипендия выплачивается в течение семестра, по 15 тысяч рублей в месяц (без учёта НДФЛ). На каждый курс будет выделено по десять стипендий.

Физтех-школа прикладной математики и информатики открылась при МФТИ в 2016 году. Она готовит студентов по программам бакалавриата и магистратуры. Школа сотрудничает с исследовательскими институтами РАН и IT-компаниями. Здесь работает также базовая кафедра Яндекса. В этом году Физтех-школа набирает 292 человека, 234 из них — на бюджетные места.