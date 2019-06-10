МТС и правительство Москвы заключили соглашение о развитии 5G

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и правительство Москвы объявили о партнерстве, направленном на развитие в Москве инновационной инфраструктуры на базе сетей пятого поколения. В рамках сотрудничества МТС намерена инвестировать в развитие технологий 5G в Москве более 20 млрд руб. до 2024 г.

Документ направлен на развитие новых технологий и услуг связи, интернета вещей, решений на основе виртуальной, дополненной и смешанной реальности, а также на максимально оперативное внедрение технологий 5G в Москве. Реализация первого совместного пилотного проекта в транспортной сфере на сети 5G запланирована на вторую половину 2019 г. МТС намерена развернуть постоянно действующие сети 5G в столице до 2022 г.

Приоритетными направлениями работы станет реализация в Москве решений в сфере умного города и транспорта, развитие технологии интернета вещей, в том числе на базе сети NB-IoT и интеграционной платформы интернета вещей МТС, а также создание цифровых бизнес-решений на основе виртуальной и дополненной реальности.

Одним из элементов соглашения станет создание в Москве постоянно действующих пилотных зон 5G, предназначенных для разработки и тестирования инновационных решений. Пилотные кластеры будут открыты для крупных разработчиков и стартапов, а также выступят в качестве демонстрационных центров.

«МТС много лет сотрудничает с правительством Москвы по цифровым направлениям. Заключение соглашения – логичный шаг, направленный на укрепление этого партнерства. Как поставщик цифровых продуктов МТС предоставляет столице облачные технологии, финтех-, IoT-сервисы, и мы рады возможности расширять наше партнерство в самых передовых сферах на благо жителей и предприятий Москвы. Развитие стандарта пятого поколения выведет технологии дополненной реальности, искусственного интеллекта, интернета вещей и умных городов из категории пилотных и опытных образцов в повседневную жизнь», – отметил президент МТС Алексей Корня.