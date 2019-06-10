МКБ повысил уровень защищенности данных

Московский кредитный банк (МКБ) в целях повышения уровня защищенности данных внедрил в масштабах всего банка систему предотвращения утечек конфиденциальной информации – DLP-систему.

На сегодняшний день агентами DLP-системы охвачено почти 5000 рабочих станций и терминальных серверов банка. Таким образом, в МКБ установлен эффективный механизм противодействия утечкам конфиденциальной информации банка и его клиентов.

«Наиболее сложным было корректно спроектировать инфраструктуру для управляющих серверов DLP-системы и хранения фиксируемых агентами данных. Благодаря большому опыту команды департамента информационной безопасности нам удалось решить эту задачу: мы получили полностью масштабируемую инфраструктуру, обеспечили готовность к расширению бизнеса, что предусмотрено стратегией развития банка», – прокомментировал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.