Mail.ru Group расширил возможности подсчета охвата аудиторных сегментов
Холдинг Mail.ru Group сообщил о расширении возможности подсчета охвата внешних источников в рекламной платформе myTarget. Обновление инструмента позволит рекламодателям до запуска кампаний видеть потенциальный охват сегмента, который включает источник «Списки пользователей».
Клиенты платформы могут настраивать продвижение в сети так, чтобы показывать объявления пользователям, которые уже взаимодействовали с компанией. Для этого необходимо загрузить список с CRM-данными в хешированном виде.
На платформе myTarget также доступны подсчет охвата списков контекстного таргетинга и сегментов, составленных на основе данных из счетчика top.mail.ru. Любая комбинация этих источников позволит подсчитать общий потенциальный охват аудитории кампании.
myTarget не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.