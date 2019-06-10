IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»

IRBIS объявил о старте продаж ультратонких ноутбуков для предпринимателей – IRBIS NB245 Pro с предустановленным приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможностью авторизации с помощью отпечатка пальца. Это совместный проект с компаниями Microsoft и Сбербанк, а также одна из новейших моделей производителя, созданная специально для бизнес-пользователей.

Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 позволяет пользователям работать с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1». Через приложение корпоративные клиенты Сбербанка могут совершать платежи и читать push-уведомления об их исполнении, выставлять счета, скачивать выписки и отправлять их в мессенджерах или через почту, работать с зарплатным проектом, открывать депозиты, работать с бизнес-картами компании и с кредитами организации.

Приложение будет доступно на ноутбуках с экраном диагональю 14 дюймов, с процессором Intel Celeron N3350 2x2,4Ghz, при этом стоимость устройства не превысит 20 тысяч рублей. Одна из отличительных особенностей компьютера – это поддержка функции Windows Hello, встроенный биометрический сканер отпечатка пальца.

Windows Hello – это одна из встроенных функций безопасности Windows 10, разработанная специально для того, чтобы избавить пользователя от ввода паролей. Windows Hello предоставляет многофакторную проверку подлинности, работающую с PIN-кодом и биометрическим датчиком. Вход в устройство осуществляется менее чем за две секунды — и при этом обеспечивается безопасность корпоративного уровня без необходимости вводить пароль.

В NB245 Pro выполнен в металлическом корпусе. Работает на базе процессора Intel Celeron N3350 с частотой 2,4 ГГц, оперативная память — 4 Гбайт DDR3, встроенная eMMC — 32 Гбайт. Ноутбук имеет слот м.2 для установки SSD диска. В NB245Pro предустановлена ОС Windows 10 Pro.

Евгений Колбин, вице-президент-директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, отметил: «Наше приложение для Windows 10 пользуется популярностью у небольших компаний, имеющих один расчетный счет. Совместно с Microsoft и IRBIS мы предлагаем им универсальное решение по доступной цене, которое открывает доступ к инновационным технологиям в работе с банком».

Андрей Никифоров, руководитель направления ноутбуков и планшетов IRBIS, сказал: «Мы рады возможности представить российским бизнес-пользователям бюджетный ноутбук, созданный совместно с лидерами в своих отраслях – компаниями Microsoft и Сбербанк. Представители малого бизнеса вместе с устройством получат глубоко кастомизированный функционал с использованием передовых биометрических технологий, дающий возможность выполнять необходимые задачи, включая финансовые операции, легко и быстро».

Сергей Дмитриев, руководитель департамента по работе с производителями компьютеров компании Microsoft в России, сказал: «Современные устройства с Windows 10 – необходимый инструмент для эффективной работы бизнеса любого масштаба. Мы уверены, что готовое решение IRBIS, сочетающее в себе возможности онлайн-банкинга от Сбербанка и все преимущества Windows 10 Pro: защиту корпоративного уровня, производительность и возможность быстрой и безопасной аутентификации, позволит российским предпринимателям добиваться большего».

Приобрести NB245 Pro можно будет в сети магазинов М-Видео и в официальном интернет-магазине IRBIS. Скачать новую версию Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 можно в Microsoft Store.