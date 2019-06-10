Insyte Electronics будет обучать интеграторов «умных домов»

Insyte Electronics и Пермский сетевой ИТ-университет объявили о запуске совместного бесплатного образовательного проекта – «Школу интеграторов «умных домов». Поступить на курс могут студенты технических специальностей и все, кто хочет освоить новое востребованное профессиональное направление.

Образовательный модуль специалисты Insyte Electronics разработали вместе с преподавателями Высшей школы экономики в Перми. Обучение состоится с 17 по 27 июня.

Студенты «Школы интеграторов умных домов» познакомятся с основными подходами к проектированию, настройке, программированию, внедрению и управлению зданием с помощью планшетов, смартфонов и компьютеров, как в локальных сетях зданий, так и через интернет.

Системы умного дома востребованы в частных и в многоквартирных домах, на объектах коммерческой недвижимости, в зданиях государственных организаций, производственных сооружениях и объектах агропромышленного комплекса.

«По данным РБК, рынок умного дома вырос за прошлый год на 42%. Потребность в специалистах есть сегодня и будет постоянно расти. Но парадокс – их нигде не готовят. Нехватку квалифицированных кадров мы чувствуем очень остро. Insyte Electronics разворачивает сеть представительств по СНГ, нам приходится брать сотрудников и обучать их в течение нескольких месяцев», – отметил директор по развитию компании Insyte Electronics Дмитрий Гуревич.