Infinidat анонсировала программу спасения данных для заказчиков IBM

Компания Infinidat, поставщик мультипетабайтных решений для хранения данных, объявила о старте программы спасения данных для заказчиков IBM, обеспокоенных закрытием компанией своего инновационного центра по системам хранения данных. Infinidat приняла такое решение в связи с появлением большого количества вопросов от заказчиков IBM по поводу давления в сторону перехода от СХД высокого класса к более низкому уровню и появлением сообщений об увольнениях в соответствующем подразделении.

В рамках этой программы каждый заказчик IBM во всем мире, имеющий контракт на поддержку для A9000/R, XIV или других решений IBM для хранения данных, имеет право на бесплатную миграцию на InfiniBox. Программа InfiniBox FLX обеспечивает сверхвысокую производительность, простую систему оплату по факту использования, 100 % гарантию доступности и бесплатное полное обновление оборудования каждые три года в течение всего срока действия. Для заказчиков, желающих приобрести хранилище, Infinidat также предлагает модель Capacity-on-Demand CapEx для покупки емкости сколько надо и когда надо. Для снижения вероятности возникновения рисков в будущем Infinidat также бесплатно предоставит услуги переноса данных в InfiniBox или InfiniBox FLX для большинства установок.

«IBM создала рынок высокопроизводительных систем хранения данных. Однако несмотря на приверженность компании хранению данных для мэйнфреймов z/OS, увольнения в их центре разработки в Тель-Авиве и отсутствие архитектурных инноваций демонстрируют явное игнорирование направления хранения открытых систем. Опора компании на устаревшие архитектуры хранилищ и их готовность увольнять разработчиков, а в последнее время и разработчиков XIV и A9000, заставили многих заказчиков IBM искать стратегию выхода», – отметил старший вице-президент Infinidat Стэн Заффос (Stan Zaffos).