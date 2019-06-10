Goods.ru при поддержке EPAM запустил мобильное приложение

Маркетплейс goods.ru, входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», запустил новое мобильное приложение для покупателей, синхронизированное с онлайн-платформой goods.ru. Проект был выполнен совместно с компанией EPAM Systems, мировым поставщиком услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Решение работает на платформах iOS и Android и доступно в AppStore и Google Play.

В мобильном приложении реализован поиск нужных товаров из каталога goods.ru как через текстовый запрос, так и с помощью сканирования штрих-кодов. Пользователи могут фильтровать и сортировать товары по нескольким параметрам, составлять список избранного, добавлять товары в корзину, оплачивать покупки, в том числе с использованием бонусных рублей, создавать и сохранять адреса для доставки. При этом данные об избранных товарах и позициях, добавленных в корзину, а также история заказов и информация об участии в программе лояльности полностью синхронизированы на сайте и в приложении и обновляются в режиме реального времени.

Отдельным этапом проекта стала разработка дизайна мобильного приложения, проведенная командой goods.ru. Простой и чистый визуальный стиль, специально отрисованные уникальные иллюстрации, удобный для восприятия формат подачи текстовой информации, использование визуальных маркеров (иконки, триггерные кнопки, заголовки) делают работу с приложением более легкой и комфортной. Особое внимание было уделено проработке интерфейса на предмет отклика на действия пользователя. Анимация, реакции кнопок и другие не менее важные детали помогают улучшить клиентский опыт и вызвать максимально позитивные эмоции от использования приложения.

За первые недели работы приложения наметился следующий тренд: средний чек покупателей, сделавших первый заказ, почти на 20% выше среднего чека регулярных покупателей. При этом AOV пользователей iOS, как и конверсия в заказ, выше, чем у пользователей Android.

В дальнейших планах goods.ru – развитие функциональности мобильного приложения и улучшение пользовательского опыта.