БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России

Компания БПЦ представила на рынке онлайн-версию сервиса WeChat Pay – платежного инструмента для пользователей мессенджера WeChat, одной из ведущих социальных сетей и крупнейших торговых площадок Китая. Теперь авиаперевозчики, компании, работающие в сфере гостеприимства, и предприятия, поставляющие товары и услуги в эту страну, смогут предложить своим китайским клиентам привычный для них способ оплаты.

Китайский мессенджер WeChat за последние несколько лет стал неотъемлемой частью социальной, потребительской и финансовой культуры этой страны. Все вновь возникающие сервисы практически сразу добавляются в WeChat, а инструмент WeChat Pay уже давно используется не только для переводов средств между пользователями сети, но и для оплаты практически любых товаров и услуг. Он заменяет наличные деньги и пластиковые карты, и его можно привязать не только к своим банковским картам и счетам, но и к счету мобильного телефона или электронного кошелька.

Когда в мае 2018 г., вслед за резко выросшим потоком туристов из Китая, WeChat пришел в Россию, торговые центры в крупных российских городах, а также туристические агентства, магазины сувениров и другие участники туристического рынка оперативно отреагировали на потребности этой целевой аудитории. К предлагаемым ими способам оплаты добавились QR-коды, которые можно сканировать на месте и таким образом переводить деньги через WeChat Pay.

Первой в России онлайн-версию этого платежного инструмента запустила Группа компаний БПЦ в сотрудничестве с платежной системой Sendy: первая реальная транзакция с использованием WeChat Pay состоялась 15 мая 2019 года.

Сервис WeChat Pay от БПЦ уже использует компания «Уральские авиалинии». Это первая в России компания, которая внедрила возможность оплаты авиабилетов с помощью китайского платежного сервиса. Авиаперевозчик активно развивает азиатское направление и расширяет свою маршрутную сеть в Китае. WeChat Pay доступен на официальном сайте uralairlines.ru и в мобильном приложении UralAirlines в версиях на китайском языке, а также в официальной учетной записи компании в самом мессенджере.

Компаниям, чтобы начать принимать платежи через WeChat Pay, достаточно произвести или расширить уже существующее подключение к онлайн-сервисам, предоставляемым «БПЦ Процессинг». А пользователям WeChat, чтобы оплатить покупку в Интернет, нужно просто отсканировать созданный системой QR-код с помощью своего смартфона.

Новый платежный сервис будет интересен перевозчикам, предприятиям индустрии гостеприимства, компаниям, занимающимися поставками в Китай, а также тем, кто планирует выходить на китайский рынок – это существенно расширит их возможности по продвижению своих товаров и услуг в этой стране. Помимо России, онлайн-версия WeChatPay может быть также востребована в Индии, Сингапуре, Малайзии, Австралии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, тесно сотрудничающих с Китаем.

При этом необходимо учитывать, что пользоваться платежным инструментом WeChat Pay, равно как и самим мессенджером WeChat могут только граждане Китая: учетная запись заводится на основании личного ID пользователя либо карты родственника китайского гражданина.