ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области совместной реализации и развития проекта автоматизированного управления активами (робо-эдвайзинг) и развития биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF) с международной инвестиционной группой FinEx.

Соглашение предусматривает возможность вхождения ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенного фонда России) и его соинвесторов в капитал проекта RoboETF в совокупном размере до 1 млрд руб., а также реализацию маркетинговых и образовательных программ, нацеленных на популяризацию робо-эдвайзинга среди частных и институциональных инвесторов в России и за ее пределами. Проект Robo+ETF реализуется FinEx с 2012 г. и включает в себя платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и первый в России сервис по автоматическому управлению благосостоянием (робо-эдвайзер). К настоящему моменту на Московской бирже обращается 14 фондов на различные типы активов от страновых индексов акций до золота и облигаций

«Такие решения позволяют комбинировать технологии B2B2C-платформы, российских и международных финансовых инструментов, а также гибко адаптировать форматы работы с партнерами и контрагентами, реализовывать экспортный потенциал отечественных цифровых продуктов. Помимо инвестиций в проект, ВЭБ.РФ рассматривает возможность использования финансовых решений компаниями группы и другими институтами развития для расширения инвестиционного предложения. В частности, в рамках проекта ДОМ.РФ планирует запустить первый в мире ETF на российские ипотечные облигации», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

«Сочетание инновационных финансовых продуктов и передовых ИТ-решений делает проект группы FinEx привлекательным для многих международных партнеров РФПИ», – сказал Тагир Ситдеков, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По его словам, «РФПИ станет не только финансовым, но стратегическим партнером проекта, принимая во внимание интерес к ETF и роботизированным инвестиционным сервисам во всем мире».

«Партнерство с двумя ведущими российскими институтами развития, обладающими обширными международными связями, является знаковым событием для нас и открывает уникальные возможности по дальнейшей экспансии как в России, так и за ее пределами», – сказал старший партнер FinEx Investment Management Олег Янкелев. Как он отметил, «благодаря тому, что продукт, предлагаемый нашей командой эффективно решает проблемы, стоящие перед розничными инвесторами в большинстве развивающихся стран, мы рассчитываем на рост востребованности продукта не только в России, но и странах Азии и СНГ».