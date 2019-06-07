«Связной | Евросеть» подытожила продажи веб-камер по итогам I кв. 2019 года

«Связной | Евросеть» подвела итоги продаж веб-камер на российском рынке по итогам I квартала 2019 года. За первые три месяца этого года россияне приобрели 203 тыс. веб-камер на общую сумму 907 млн рублей. Это больше, чем годом ранее на 3% в штуках и на 8% в деньгах. При этом средняя цена таких устройств также выросла 5% и составила 4500 рублей.

В магазинах объединённой компании «Связной | Евросеть» темпы роста продаж веб-камер сопоставимы с общероссийскими. Так, с января по март в сети ритейлера рост составил 2% в натуральном выражении и 4% в штучном выражении. Наиболее популярными брендами стали Logitech, Canyon и Microsoft, которые занимают львиную долю продаж в штуках и деньгах.

«Сегодня мы видим много примеров того, как люди с помощью видеоблогов и стримов становятся популярными. Некоторые ведут свои блоги и трансляции на YouTube, кто-то стримит на Twitch или GoodGame.ru, а кто-то в социальных сетях. Для начинающих видеоблогеров и стримеров веб-камеры являются отличным инструментом с точки зрения стоимости, качества изображения и эргономики, что и объясняет рост продаж этих устройств», — отметил вице-президент по продажам «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.