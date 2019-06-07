«Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий

«Система», РВК и «Платформа НТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических проектов для решения социальных проблем. Документ подписали президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, генеральный директор РВК Александр Повалко, президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская и специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Соглашение предусматривает партнерство РВК, АНО «Платформа НТИ», АФК «Система» и БФ «Система» по вопросам проведения технологических конкурсов. В настоящее время в рамках Национальной технологической инициативы проводится серия конкурсов Up Great, соорганизатором которых выступает РВК. Главная цель конкурсов – преодолеть технологические барьеры в различных отраслях и найти прорывные решения сложнейших задач глобального масштаба.

В 2018 г. впервые в России модель технологического конкурса была использована для решения социальных проблем – оператор социальных инвестиций АФК «Система» (БФ «Система») объявил о старте исследовательского проекта «Одиссея», направленного на создание технологий для поиска и спасения пропавших людей. Конкурс «Одиссея» объединил более 1 тыс. энтузиастов: ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и добровольческого движения. На участие в конкурсе подали заявки 130 инженерных команд из 42 городов России. Финал проекта состоится осенью 2019 г.

В рамках четырехстороннего соглашения планируется проведение исследований, участие в поиске, консультировании и экспертизе профильных проектов. Стороны также договорились о совместном формировании конкурсных заданий, технических требований к разработкам, что позволит более полно использовать ключевые компетенции и ресурсы с целью развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Развитие передовых технологий – одно из приоритетных направлений для корпорации, – отметил президент АФК "Система" Андрей Дубовсков. – Смещение инвестиционного вектора в технологическую среду неслучайно – благодаря развитию инженерной мысли в России мы уже сегодня можем воплощать результаты инновационных разработок в жизнь не только для повышения эффективности разных отраслей, но и для решения важнейших социальных и технологических проблем. Уверен, что, подписывая это соглашение, мы делаем очень важный шаг в поддержке научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в России».

«Работа с корпорациями входит в число стратегических приоритетов Национальной технологической инициативы. Наша задача – предложить комфортные форматы взаимодействия крупного бизнеса и небольших технологических компаний, совмещая их интересы и возможности для создания прорывных продуктов на рынках НТИ. Крайне важно, что АФК "Система" не только разделяет ценности НТИ, но и готова оказать поддержку конкретным проектам», – скзал генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Государство должно инвестировать средства вместе с хорошими сильными технологическими партнерами, желательно из частного российского бизнеса, с глобальными амбициями. Если у нас все получится, а я в этом уверен, – это станет модельной работой. И уже через несколько лет мы увидим десятки соглашений, подобных этому, но это останется первым», – отметил специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

АФК «Система» уделяет большое внимание перспективным исследованиям и разработкам, создавая собственные R&D-центры и активно взаимодействуя с научными и исследовательскими организациями, включая Российскую академию наук и ряд академических институтов. По числу сделок в ИТ-индустрию за 2016-2018 гг. Корпорация стабильно находится в тройке лидеров российского рынка корпоративных венчурных инвестиций. Корпорация возглавила список самых активных венчурных инвесторов за 2018 г., составленный РВК. В прошлом году АФК «Система» объявила о 15 инвестиционных сделках. Это самый большой показатель по рынку. Всего в портфеле фондов АФК «Система» порядка 30 стартапов.