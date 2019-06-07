Сбербанк и Росатом будут сотрудничать в сфере цифровых инноваций

Сбербанк и госкорпорация Росатом заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Целями сотрудничества являются: повышение эффективности текущей деятельности и бизнес-процессов сторон за счет использования инновационных технологий, в том числе: Internet of Things; Artificial intelligence; Virtual reality и Augmented reality; Robotics; Cybersecurity; Gamification; Blockchain; Robotic process automation; организация высокотехнологичного обслуживания по целому ряду продуктов и сервисов; реализация совместных проектов в области сбора, обработки и принятия решений на основе технологии больших данных (Big Data).

Стороны планируют совместную реализацию инновационных проектов и достраивание своих экосистем с учетом накопленного опыта и передовых мировых технологий. В рамках сотрудничества цифровые продукты будут адаптированы под имеющиеся потребности компаний. Согласно подписанному документу планируется совместная реализация проектов по научно-исследовательской деятельности, поиску и привлечению технологий, нацеленных на рост производительности работы каждой из сторон.

Сбербанк также продолжит участие и поиск источников финансирования проектов Госкорпорации «Росатом», а также предоставит предложения по финансовым продуктам и сервисам для выбора наиболее эффективных инструментов заимствований.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «Сбербанк, являясь одной из передовых компаний страны, активно нацелен на реализацию ʺцифрового будущегоʺ и рад сотрудничеству в этой новой сфере с такими стратегическими партнерами, как Росатом. Заставить инновации работать на рост благосостояния наших клиентов — в этом мы видим нашу задачу, как технологической компании».

Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации Росатом, сказал: «Внедрение инновационных технологий и завершение построения корпоративной цифровой экосистемы — существенная часть реализации нашей Единой Цифровой Стратегии. Мы рады сотрудничеству со Сбербанком, как нашим стратегическим партнером. Полагаю, что экспертиза Росатома — одного из лидеров в области промышленных инноваций, и опыт Сбербанка в создании инновационных решений для клиентов способны эффективно дополнить друг друга».