«Росатом» и Mail.ru Group займутся большими данными, искусственным интеллектом и облачными вычислениями

«Росатом» и Mail.ru Group объявили о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики в России. Соответствующий меморандум был подписан генеральным директором Mail.ru Group Борисом Добродеевым и генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка, внедрение и совместное продвижение цифровых продуктов в области облачных вычислений и виртуализации ИТ-инфраструктуры, корпоративной социализации, управления большими данными, искусственного интеллекта и других сфер. Партнерство предусматривает обмен опытом и совместную апробацию новых технологий,

Комментируя соглашение, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил: «Одно из направлений нашей стратегии — предоставление технологий, которые ускоряют развитие предприятий и упрощают ведение бизнеса. Все услуги, которые можно оказывать онлайн, должны быть цифровизированы. Мы рады, что сможем работать над этой задачей совместно с "Росатомом": объединив наши ресурсы и опыт, мы сможем внести значительный вклад в развитие цифровой экономики в стране».

Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома», отметил: «Мы уверены, что наше стратегическое сотрудничество с Mail.ru Group будет способствовать реализации стратегических приоритетов нашей Единой цифровой стратегии – в частности, развития цифровой культуры и обеспечения информационной безопасности».