 

«Ред Софт» объявила новый релиз РЕД ОС

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«Ред Софт» объявила релиз операционной системы РЕД ОС версии 7.2 МУРОМ. Релиз 7.2 МУРОМ основан на ядре Linux Kernel 4.19 и включает в себя более 24 000 пакетов.

Ключевыми особенностями релиза стали: самые актуальные версии системных библиотек и пакетной базы репозитория; поддержка более 10 000 моделей периферийного оборудования; графические серверы X.org и Wayland; решения для доменной инфраструктуры; система централизованного управления конфигурациями; поддержка контейнеризации; полноценная двухфакторная аутентификация; облачное хранилище; поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих столов.

РЕД ОС - операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду на основе ядра Linux. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

В настоящий момент РЕД ОС 7.2 МУРОМ проходит оценку соответствия требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, и в третьем квартале 2019 года ожидается получение сертификата ФСТЭК России.

Одним из главных преимуществ операционной системы РЕД ОС является ее технологическая независимость и санкционная устойчивость. Исключительные права на продукт принадлежат российской компании «Ред Софт», в которой отсутствуют иностранные бенефициары. Локальная группа разработчиков обеспечивает собственную инфраструктуру разработки и сборки, что позволяет гарантировать высокий уровень и непрерывность сопровождения и технической поддержки. Результаты проверки «АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» подтвердили импорто-независимость РЕД ОС.

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