Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ

Председатель правительства республики Саха (Якутия) Владимир Солодов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных технологий, обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией при реализации социально-значимых проектов региона с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

Взаимодействие в рамках соглашения позволит задействовать опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности учреждений Республики Саха (Якутия).

Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие образовательной среды на базе высших и средних специальных учебных заведений региона, включая поддержку движения WorldSkills, подготовку и переподготовку преподавательских кадров в сфере ИТ, создание региональных центров компетенций.

«Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Республики Саха (Якутия) с использованием технологий фирмы “1С”. В числе приоритетных для нас задач – создание эффективных систем управления учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы и других учреждений бюджетной сферы региона", – сказал председатель правительства республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.

«Системы "1С" успешно применяются во многих государственных учреждениях региона. Реализованы проекты по созданию централизованных облачных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью Хангаласского, Нюрбинского и Верхоянского улусов. В Якутске создан Центр компетенций по технологиям "1С" в Дальневосточном федеральном округе, ведется активная работа по обучению специалистов бюджетной сферы. Считаем, что сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет способствовать дальнейшей информатизации региона и поможет решению задач, стоящих перед правительством республики», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.