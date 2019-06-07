Правительство Республики Марий Эл и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Какие риски ждут пользователей в обычных магазинах приложений Аналитики считают, что зараженные приложения из популярных магазинов скачали десятки миллионов пользователей. Надежных инструментов защиты в них так и не придумано: премодерация отсекает только явно проблемные приложения, пропуская разработки чуть более изощренных киберпреступников. Те, в свою очередь, бьют не только по простым пользователям, но и по крупному бизнесу.