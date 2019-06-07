Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий

В России подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве в области ИТ-технологий. Подписи под документом о создании системы цифровой маркировки и прослеживания (мониторинга оборота) товаров поставили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. На церемонии подписания присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, представитель компании ЮСМ, руководители министерств и ведомств, участвующих в проекте.

Публичным партнером и координатором проекта со стороны государства выступает Минпромторг России, частным – «Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания Центра развития перспективных технологий. Само соглашение подписано на 15-летний период, в нем оговариваются все условия и требования, предъявляемые к партнерам и определяющие их ответственность. Общие инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта – не менее 7 лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.

«Соглашение о создании системы маркировки и прослеживаемости – первый в истории России IT-проект в формате ГЧП, важный этап в цифровизации страны. Результатом этого партнерства должен стать проект, не имеющий мировых аналогов, созданный для защиты интересов честного бизнеса и благополучия граждан. Важно, что сложный и дорогой технологический механизм будет реализован без использования средств федерального бюджета. В ближайшие годы каждый покупатель сможет быть уверен в том, что он приобретает легально произведенную или импортированную продукцию», – отметил глава Минпромторга России.

Оператор создаст систему, будет заниматься её развитием и обеспечивать безопасность. Помимо этого, ЦРПТ за свой счет обеспечит всех производителей и импортеров, которые будут наносить маркировку, устройствами для получения цифровых кодов с криптографической защитой, а медицинские учреждения – регистраторами выбытия, необходимыми для контроля того, что лекарство дошло до пациента. Также инвестиции будут направлены на развитие важнейшего элемента системы – общественного контроля. Уже запущено мобильное приложение Честный ЗНАК, позволяющее потребителям самостоятельно контролировать подлинность и заявленное качество продукции. В дальнейшем оно будет развиваться, в том числе, за счет геймификации и кэшбеков для активных пользователей.

«Маркировка и прослеживание – это не просто внедрение новой технологии, это процесс осознанной цифровизации экономики. Мы идем от отрасли к отрасли и переносим лучшие практики первых проектов на все последующие, предлагая эффективные решения участникам рынка и сокращая сроки внедрения. Помимо этого, мы меняем отношение потребителя к процессу покупки, даем возможность самостоятельно проверять любой товар и фиксировать нарушения», – отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

В соглашение вошли 13 товарных групп: меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки.